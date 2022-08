El clásico de terror que no querrás ver si quieres hijos: sectas, demonios y bebé sin rostro

Seguro estás muy emocionado/a por el estreno de “House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones” que está por llegar a HBO Max. Mientras esperas, puede que estés buscando una historia que te deje temblando del terror. Si es así, entonces estás en la nota correcta: queremos hablarte de un clásico de Roman Polanski que causó gran polémica, allá por 1968.

Antes de que sigas leyendo, tenemos que advertirte que estás por entrar a un terreno bastante particular: sectas, rituales demoniacos, una madre consumida por su embarazo y más. Ahora que has entendido el tono de la trama, te contamos de qué película hablamos.

Roman Polanski es un director muy famoso en Hollywood. Dentro de sus películas más famosas, está "El pianista", con Adrien Brody. Foto: Infoabe

Un clásico inmortal

En 1968, Polanski estrenó “El bebé de Rosemary” . Tan aclamada como criticada, esta cinta fue todo un boom en su época y, sin duda, es uno de los trabajos más famosos del cineasta y de Mia Farrow, actriz en el que cayó el protagónico. ¿De qué va el filme?

Deseando formar su familia, Rosemary Woodhouse —una joven católica ama de casa— y su marido, Guy —un actor en apuros—, se mudan a The Bramford: el emblemático edificio de Nueva York famoso por desagradables historias de oscuros y espantosos sucesos.

La pareja pronto se hace amiga de sus excéntricos vecinos. Poco después, Rosemary queda embarazada. Sin embargo, poco a poco, empiezan a surgir alarmantes indicios de una siniestra y bien planeada conspiración, que envuelve a la tímida protagonista en un manto de sospechas y agonía mental.

¿Por qué todos están tan convenientemente dispuestos a ayudar? ¿Y por qué Guy parece estar tan cómodo con ello?