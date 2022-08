“La casa del dragón”: se filtró el primer episodio de la serie de HBO Max horas antes de su estreno

“La casa del dragón” (”House of the dragon”, por su título en inglés) tendrá su gran estreno oficial este domingo 21 de agosto desde las 10.00 p. m. (hora peruana) por la plataforma de HBO Max. La precuela de “Game of thrones” es sin duda una de las series de televisión más esperadas por todos los fans.

La historia de esta nueva entrega se centrará más de 200 años antes de “Juego de tronos”, pero estará ciertamente conectada y pondrá el foco en la casa Targaryen. Sin embargo, la producción ha sufrido la filtración de su primer capítulo horas antes de su estreno mundial.

Filtración de episodios de la “La casa del dragón”

Según el portal Espinof.com, no se sabe con exactitud el origen del fallo, pero confirmó que “ el primer episodio ha aparecido en múltiples webs de descargas un día antes de su estreno en HBO Max”. Esto nos recuerda a lo que sucedió con la última temporada de “Game of thrones” al filtrarse su capítulo inicial. Ahora se espera que esto no afecte a “House of the dragon” y tenga el mismo éxito que su antecesora.

Mira el tráiler de “La casa del dragón” de HBO Max

¿Cuántos capítulos tendrá “House of the dragon”?

“House of the dragon” estrenará un nuevo episodio cada domingo desde el 21 de agosto hasta el 23 de octubre de este año. El calendario completo con todos los capítulos: