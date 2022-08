“La piel que habito”, la joya imperdible del cine: suspenso y un final que te volará la mente

Ya sé que estás emocionado/a por el estreno de “House of the dragon”. Mientras esperas su lanzamiento, te quiero recomendar una joya del cine español que deberías ver ya mismo en HBO Max: “La piel que habito”. Si bien no es reciente (lleva en el mercado desde 2011), me atrevo a decir que no solo es una de las más aclamadas películas de Pedro Almodóvar, sino también de las mejores que verás en tu vida.

Por supuesto, esta no es solo una apreciación personal, ya que hasta el propio Quentin Tarantino ha alabado el film y a su director. “Cuando en Estados Unidos se habla de los grandes escritores-directores de autor, no se habla lo suficiente de Pedro Almodóvar”, comentó el cineasta estadounidense en entrevista con Vulture en 2015.

“(En ‘La piel que habito’) era él haciendo una película de terror y era malditamente increíble. Me dio la impresión de que (y estoy bastante seguro de que estoy en lo cierto) Pedro estaba viendo ‘The human centipede’ y pensando: ‘Sabes, sé cómo hacer esto. Podría hacer algo realmente especial con esto’. Y eso fue ‘La piel que habito’”, agregó.

Pedro Almodóvar es el directtor detrás de "La piel que habito". Foto: EFE

¿De qué trata “La piel que habito”?

Sinceramente, es imposible comprimir de qué va la ‘peli’ en una sinopsis oficial. De hecho, el tráiler oficial es perfecto para que entiendas el tono y tengas una probada de su genialidad narrativa. Aun así, te comentaré un poco sobre la trama.

“The skin I live in” (como se le tituló en inglés) está protagonizada por Antonio Banderas y Elena Anaya. Él —de manera muy convincente y en una interpretación bien lograda— da vida a un brillante cirujano plástico. Sus días los pasa atormentado por tragedias pasadas.

Mientras continúa con su carrera, las investigaciones médicas lo llevan a crear un tipo de piel sintética que resiste cualquier tipo de daño. En tanto, la prueba lo hará en una misteriosa y versátil mujer que esconde la clave de su obsesión….Solo hasta ahí te lo adelantaré.

Un final que te hará ¡BOOM!

“La piel que habito” es una combinación de drama, suspenso, partes de terror y tintes de múltiples recursos que, sin duda, te harán cuestionar cada escena. Por obvias razones no te contaré el final, pero te aseguro una cosa: tu cabeza quedará hecha pedazos.

Es decir, no solo te mantendrás al filo de tu asiento a todo momento, sino que, además, el cierre del film te exprimirá el corazón por ser muy emotivo. Definitivamente, es un largometraje que no puedes perder.