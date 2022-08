“House of the dragon”, estreno online: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver la precuela de “GOT”?

¡Ya casi está aquí! “House of the dragon” tendrá su estreno online dentro de poco y los fans están más que emocionados. Esta nueva serie llegará al streaming como la esperada precuela de “Game of thrones”; es decir, que su trama se situará años antes de la acción vista en “Juego de tronos”. Por supuesto, tendremos un toque extra en su universo creado por George R. R. Martin: muchos dragones.

En ese sentido, si no quieres perderte el primer capítulo de “La casa del dragón”, aquí te dejamos la guía completa.

"House of the dragon" es la nueva serie de HBO. Se inspirará en los libros "Fuego y sangre". Foto: HBO

De qué trata “House of the dragon” y cómo está relacionado con “Game of thrones”

La familia Targaryen infundió gran terror y obtuvo un enorme poder gracias a que eran amos de dragones. Su dinastía ha gobernado durante generaciones. En ese sentido, “House of the dragon” mostrará el inicio del fin para sus protagonistas y los acontecimientos que derivaron a la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

De esa manera, esta emocionante producción narrará una trama previa a la vista en “Juego de tronos”.

Tráiler de “House of the dragon”

Fecha de estreno de “House of the dragon”

“House of the dragon” arribará al streaming este domingo 21 de agosto , con entregas semanales; en otras palabras, se lanzarán cada domingo hasta que se hayan transmitido el total de 10 capítulos.

¿Cuándo y dónde ver “House of the dragon”?

A partir del domingo 21 de agosto, podrás ver el episodio estreno de “House of the dragon”. Al igual que “Game of thrones”, “La casa del dragón” estará disponible, en exclusiva, a través de HBO Max.

Horario de estreno de “House of the dragon” por país

La propia HBO Max confirmó, en su Facebook, los horarios por país de “House of the dragon”:

México, Colombia, Ecuador - 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia - 9.00 p. m.

Argentina - 10.00 p. m.

Los fans están contando las horas para el estreno de "House of the dragon". Foto: composición LR/HBO Max

¿A qué hora se estrena en Perú “House of the dragon”?

“House of the dragon” llegará a HBO Max Perú a partir de las 8.00 p. m.

Reparto de “La casa del dragón”

Los Targaryen será el principal enfoque de “La casa del dragón”. Dado que esta producción es una precuela, tendrá nuevos actores y personajes en su reparto. A continuación, te dejamos los nombres que integran el elenco estelar.

Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen

Emma D’Arcy como Princess Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon

Matt Smith como Prince Daemon Targaryen

John Macmillan como Laenor Velaryon

Savannah Steyn como Lady Laena Velayron

Theo Nate como Ser Laenor Velaryon