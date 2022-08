Disney Plus subirá de precio: este será el costo de su versión con publicidad

Disney Plus incluirá publicidad a partir de diciembre en los Estados Unidos. La plataforma de streaming de la ‘casa del ratón’ confirmó las especulaciones de las horas previas y anunció que traerá un plan con comerciales y otro sin ellos; el primero de estos, aseguran, será “más económico”.

No obstante, esto también implica una subida de precios en la práctica, pues la versión sin anuncios disponible ahora verá un aumento en su costo, mientras que la otra tendrá el mismo costo actual. Entérate aquí cuáles serán las tarifas y qué puede significar esto para los usuarios en Latinoamérica, España y otros lugares.

¿Cuánto costará Disney Plus con y sin publicidad?

Disney Plus Basic será la variante del servicio que tendrá hasta cuatro minutos de publicidad por hora de contenido y costará US$ 7,99. La otra, con publicidad, se llamará Disney Plus Premium y tendrá un precio de US$ 10,99. Aún no se conoce cuáles serían las nuevas tarifas en Latinoamérica, España y otras regiones.

Disney Plus ofrecerá dos planes con diferentes precios, uno con publicidad y otro sin ella. Foto: Disney Plus Info / Twitter / referencial

¿Cuándo empiezan a aplicar los nuevos precios de Disney Plus?

Estos cambios en los precios de Disney Plus entrarán en vigencia este 8 de diciembre en los Estados Unidos. Todavía no se ha anunciado una fecha formal para otros países, aunque medios especializados como Espinof reportaban que Disney ya tenía en mente el plan de publicidad para fines de 2022 en EE. UU. y a lo largo del 2023 en el resto del mundo.

“Expandir el acceso a Disney+ a un público más amplio a un precio más bajo es una victoria para todos: los consumidores, los anunciantes y nuestros creadores. (...) Los anunciantes podrán llegar a un público más amplio, y nuestros narradores podrán compartir su increíble trabajo con más fans y familias”, manifestó Kareem Daniel, presidente de Disney Media.

Esta no es la primera plataforma de streaming que ofrece planes diferenciados con y sin publicidad: en Estados Unidos, ya lo hacen Hulu (también propiedad de Disney) y Peacock.

Hulu ya ofrece planes con y sin anuncios en los Estados Unidos. Foto: captura de Hulu / Best Wallet Hacks

¿Cuántos suscriptores tiene Disney Plus?

Esta noticia coincide con el anuncio de que la compañía Disney ha alcanzado los 221 millones de suscriptores en streaming, y supera así a Netflix (220,67 millones de usuarios). La cifra tiene en cuenta tanto a Disney + como a ESPN+ y Hulu.