¿HBO Max desaparecerá? Discovery Plus absorbería todas sus series y películas

La plataforma de streaming HBO Max podría estar en peligro y, con ella, todos sus usuarios actuales que disfrutan de sus series o películas. Luego de la inesperada cancelación de “Batgirl” por parte de Warner Bros Discovery, un fuerte rumor asegura que todos los contenidos de la famosa plataforma sufrirían una recolocación que probablemente no agrade a muchos.

Hace solo unos meses se confirmó que Discovery+ y HBO Max se juntarían en un solo catálogo luego de que la primera comprara a Warner Media. De tal manera, al considerar la mayor cobertura que tiene la plataforma de tonos morados, se esperaba que esta absorbiera los contenidos de su compradora.

Sin embargo, Grace Randolph, una importante insider en el mundo del entretenimiento al haber filtrado noticias de “Spider-Man: no way home” que terminaron por ser ciertas, ha señalado que las cosas no serían como la mayoría de consumidores esperaban.

Tuit de Grace Randolph sobre el futuro de Discovery+ y HBO Max. Foto: Grace Randolph/Twitter

“Okay, este es el rumor acerca de la presentación de Warner Bros Discovery de este jueves: HBO Max se convertirá en Discovery Plus y no al revés. Probablemente como una pestaña de HBO Max (dentro de Discovery Plus)”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Randolph añadió algo que suena preocupante para los suscriptores de la plataforma morada. “Se desharán de contenido guionizado de HBO Max, en líneas generales se concentrarán en contenido no guionizado. HBO se queda como está, como un canal premium de cable”, agregó.

Todos los contenidos de HBO Max Foto: HBO Max/Facebook

Esto último significa que todas las series originales que tienen el sello HBO Originals —“House of the dragon”, “Barry”, “Euphoria”, entre otras— se mantendrían en la señal de TV, mientras que otros contenidos como realitys serían la prioridad para el streaming.

En su hilo de Twitter, la insider agregó más información al respecto, pero este es un rumor que pondría en peligro a los suscriptores de HBO Max.