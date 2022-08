“Ms. Marvel” ‘copió’ a “Dragon Ball”: anime inspiró esta escena y solo astutos fans lo notaron

Aunque fue ignorada por fans del UCM, “Ms. Marvel” se ganó la venia de la crítica especializada, al posicionarse como una de las mejores producciones de Marvel Studios, incluso con algunos puntos por encima de “Avengers: endgame”. Si bien muchos espectadores la tildaron de aburrida, no hay duda de que su final sí que llamó la atención de miles.

En caso no lo hayas notado, la serie protagonizada por Iman Vellani (Khamala Kahn) sentó las bases para el debut de los X-Men en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. No obstante, los guiños no se resumen solo a eso. Ahora, sabemos que tuvimos una referencia a “Dragon Ball”.

Calificación de Rotten Tomatoes a "Ms. Marvel". Foto: captura de Rotten Tomatoes

El easter eggs confirmado, pero inadvertido

En el capítulo de cierre de “Ms. Marvel”, vemos que Kamala ya controla sus poderes como nunca antes. Es capaz de estirarse a tal longitud que no solo se limita a elongar sus extremidades, sino que también aprovecha sus habilidades para crear estructuras.

Así, los propios directores y productores ejecutivos del show, Bilall Fallah y Adil El Arbi, confirmaron -en entrevista con ComicBook.com- cómo un ícono del anime influyó en el estilo de pelea de la joven estrella del programa.

“Con nuestro artista de efectos visuales Nordin Rahhali, estábamos explorando lo que podíamos hacer con este poder y teniendo ese momento ‘Embiggen’. E sa imagen que es muy manga, con una influencia de Dragon Ball Z” , explicó Fallah.

“Creo que cuando lo estábamos haciendo, sentimos que hay mucho más que podemos hacer. Y creo que acabamos de llegar a la punta del iceberg”, agregó.

El momento más notable es cuando Kamala, en su enfrentamiento contra los agentes del Departamento de Control de Daños, se rodea así misma con su aura de poder para llegar a su máximo potencial, tal como lo hacen los Sayayines para liberar el mayor espectro de su fuerza.