“The last of us, la serie”: 2 cosas que necesita para no ser un “Resident Evil”

“The last of us” está catalogado por muchos como uno de los mejores videojuegos de la historia. La conexión entre Joel Miller y Ellie Williams es quizás uno de los mejores recuerdos que tienen almacenados varios jugadores. De ahí, el hecho de que HBO haya decidido tomar el mismo título y hacer una serie de televisión, es algo que hasta el día de hoy genera una gran incertidumbre entre los amantes del relato original. Y es que, nos guste o no, 2023 será el año en que veremos a Pedro Pascal y Bella Ramsey convertirse en aquellos míticos personajes creados por Neil Druckman.

Basta con solo mirar a la horrorosa y decepcionante ”Resident Evil” de Netflix para darnos cuenta de que es muy fácil faltarle el respeto a una saga y despertar el odio de los fanáticos. ¿Entonces, cuáles son los errores que debe evitar la serie para convencer a la audiencia y no alargar la lista de adaptaciones fallidas? Te lo contamos a continuación.

La fidelidad al material original

Puede parecer un poco obvio, pero para algunos guionistas y directores ya es cosa simple saltarse la esencia del material original, darse un sinfín de libertades en el guion y finalmente pegarle a su producción una etiqueta con el nombre de la popular franquicia que buscan “homenajear”.

Pedro Pascal y Bella Ramsay en "The Last of Us", la serie. Foto: HBO

La serie de “The last of us” debe mantener lo que hizo especial al videojuego: la relación y el interés en la historia de Joel y Ellie. Si falla en eso, no hay vuelta atrás, todo lo que siga será simplemente un error.

Innovar sin repetir

Si tan solo copiáramos y pegáramos todo lo que sucede en el videojuego, hacer una serie no tendría sentido. Mejor sería prender la PlayStation y jugar, ¿cierto? Claro está que la fidelidad al contenido original es importante, pero no puede ser todo una mera repetición sin gracias; es necesario innovar y poner algo no antes visto sobre la mesa.

De confirmarse, The Last of Us se habrá jugado en tres consolas de PlayStation. Foto: The Last of US

Neil Druckman ya ha confirmado que la serie no seguirá el mismo camino que el videojuego y que se distanciará en varios puntos. Esto es bueno siempre y cuando la historia no se transforme en algo demasiado ajeno al mundo de “The last of us”, que es lo que más temen los fanáticos.

La serie de “The last of us” llegará en 2023 a HBO y HBO Max.