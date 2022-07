Netflix se desploma y Amazon Prime se hace viral con irónico tuit: “La clave es compartir”

Netflix viene acaparando la atención de fans y medios internacionales, debido a su plan de cobros extras; es decir, aquellos que compartan sus cuentas tendrán que pagar un monto adicional. Con ello, aunque era de esperarse, un reciente reporte ha revelado una masiva pérdida de suscripciones que el servicio ha tenido los últimos tres meses.

Por supuesto, la noticia no ha pasado desapercibida y las redes se han llenado de todo tipo de reacciones, por parte de usuarios del streamer y público ajeno. No obstante, esto no solo ha quedado entre las personas, pues ahora hasta Amazon Prime Video se ha unido al tren de la mofa.

Netflix ha empezado a cobrar a usuarios que compartan sus cuentas. Foto: captura de Twitter

La respuesta de Amazon Prime Video

Hasta el momento, Prime Video ha lanzado dos tuits de indirectas. El primero fue con una imagen de Homlander, el protagonista de “The boys”, con un curioso texto que decía “Bienvenidos”. Eso no es todo, sino que el ‘dardo’ más evidente fue que el post se acompañó con el hashtag #ChauNetflix.

Amazon Prime Video envía irónico mensaje a Netflix. Foto: captura de Twitter

Ahora, la plataforma ha vuelto a causar furor con otra publicación viral en su cuenta oficial en Twitter. La foto viene en motivo del Día del Amigo que se celebra en diversos países de la región y tiene el siguiente enunciado: “Con los amigos, la CLAVE es compartir”.

Amazon Prime Video envía irónico mensaje a Netflix. Foto: captura de Twitter

¿Cómo funciona el cobro extra de Netflix?

Usualmente, los suscriptores de plataformas de streaming comparten sus cuentas entre amigos y familiares para minimizar costos. Para aplacar esta forma de uso, Netflix ha lanzado un plan piloto en ciertas locaciones, bajo el cual se cobra un monto extra (en Perú un aproximado de S/ 7,90) a todos aquellos que no vivan en la propiedad del titular.

Esta medida se aplicó en nuestro país, Chile y Puerto Rico. Ahora, se planea expandir —según la BBC— a Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.