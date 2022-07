Los Targaryen de “House of the dragon” son comparados con los jedis de “Star Wars”

“House of the dragon” aspira a ser el próximo gran éxito de HBO Max. El spin-off de “Game of thrones” se centrará en la historia de la familia Targaryen, aquellos que imponían respeto debido al dominio que tenían sobre los dragones.

En “Juego de tronos”, los Targaryen fueron representados por Daenerys y, en esta nueva producción, Rhaenyra será la protagonista.

Para el showrunner Ryan Condal, esta familia es realmente increíble, por lo que no dudó en compararla con la querida orden de “Star Wars”.

"House of the dragon" está basada en el libro "Fuego y sangre" de George R. R. Martin. Foto: composición LR/HBO Max

¿Los Targaryen serán como los jedis de “Star Wars”?

“Soy fan de estos libros desde hace 20 años. Era fanático de ‘Game of Thrones’: vi el episodio piloto la noche en que se emitió en HBO y todos los episodios posteriores. No puedes compararte con Thrones, son los Beatles. Me propongo, como aficionado, a hacer lo que quiero ver, y estoy contento con lo que hemos logrado. Los Targaryen son como los jedis en Star Wars; escuchaste sobre este momento en que eran abundantes y poderosos y siempre quisiste ver eso. Ahora podrás hacerlo ”, expresó Ryan Condal.

Elenco de “House of the dragon”

El elenco será liderado por Milly Alcock y Emma D’Arcy, quienes interpretarán a Rhaenyra Targaryen en su versión juvenil y adulta, respectivamente. A ellos, se les suma:

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon

Rhys Ifans como la Mano del Rey, Otto Hightower

Eve Best como la princesa Rhaenys.

Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO Max

¿Cuándo se estrena “House of the dragon”?

La anhelada producción llegará a HBO Max el próximo 22 de agosto.