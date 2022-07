HBO Max y sus series clásicas: “ALF” e historias que todo nostálgico debe volver a ver

Cuando llegó HBO Max al mercado, lo hizo con cierta ventaja sobre Disney+ y Apple TV+: más allá de series originales como “Love life” o “The flight attendant”, destacaba por las historias clásicas bajo la marca de Warner Bros.

Títulos como “Friends” de los 90 o algo más reciente como “Pretty little liars” pueden ser vistas en el servicio, pero también éxitos de la televisión como “Los Picapiedra” y más.

Las series clásicas para ver en HBO Max

“ALF”

La historia de 1986 cuenta las aventuras de ALF, un extraterrestre del planeta Melmac que estrelló su nave contra la Tierra. Los Tanner, una típica familia norteamericana, lo acogen en su casa y lo ocultan no solo a las autoridades, sino también a los vecinos, amigos y parientes.

“Los Picapiedra”

La serie animada de Hanna-Barbera (1960-1966) está ambientada en Piedradura, una sociedad idéntica a la estadounidense donde los dinosaurios, los tigres dientes de sable, los mamuts y otros animales hoy extintos coexisten con los hombres. Lo Picapiedra y los Mármol son amigos y protagonistas.

“Los Supersónicos”

En HBO Max también están Súper Sónico, Ultra, Lucero y Cometín. Los protagonistas viven más de una peripecia de comedia de situación en su día a día dentro de una moderna urbe de alta tecnología.

“Thundercats”

Los icónicos felinos cósmicos también llegaron a HBO Max. La serie nos lleva a ver las aventuras de estos héroes que deben huir de su planeta moribundo, Thundera. En su nuevo hogar deben luchar contra Mumm-Ra, el villano que los quiere ver derrotados.

“El príncipe del rap”

La ficción que le dio éxito global a Will Smith está también disponible. En la trama, la madre de Will lo envía lejos del barrio agitado de Filadelfia a la casa de su tío Phil y su tía Vivan en Bel-Air, con la intención de que tenga una vida distinta. Will no solo llega a un nuevo mundo, deberá aprender a convivir con sus primos Carlton, Hilary y Ashley.

Dato extra

Si series clásicas pueden verse en HBO Max, películas también: “Gasparín” de 1995 con Christina Ricci llegó al streaming.

La sinopsis nos dice: “La señora Crittenden contrata al doctor Harvey para que libere su mansión de los cuatro fantasmas que la habitan. La hija de Harvey, Kat, y Gasparín, el pequeño de los fantasmas, se hacen amigos y se ayudan mutuamente”.