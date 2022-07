“Santa Evita”, tráiler oficial: actor de “Merlí” se luce en nueva serie sobre Eva Perón

Star Plus sigue nutriendo su contenido propio. Recientemente, estrenó la segunda temporada de “Only murders in the building”, entrega en la que Selena Gómez y Cara Delevingne se dieron un apasionado beso que rápidamente se hizo viral en redes. Ahora, el streamer vuelve a apostar por más títulos propios, por lo cual han anunciado el esperado estreno de “Santa Evita” para el 26 de julio.

Póster oficial de "Santa Evita". Foto: Star Plus

Esta nueva producción contará con la presencia protagónica de Natalia Oreiro como Eva Perón. En tanto, los fans de “Merlí” estarán emocionados de saber que una estrella de la serie conforma el cast de este nuevo título: se trata del actor Francesc Orella (Merlí Bergeron en la ficción española).

Asimismo, el elenco también lo integran Ernesto Alterio, Diego Velázquez, Darío Grandinetti y más.

Francesc Orella para "Santa Evita". Foto: Star Plus

“Santa Evita” - sinopsis oficial

“Santa Evita” es una ficción basada en el best seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez. Su trama sigue la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó.

En 1955, las fuerzas militares de Argentina derrocaron al entonces presidente Juan Domingo Perón y ocultaron el cuerpo de Evita durante 16 años, con el fin de evitar que se convirtiera en un arma contra el régimen.

Antes de su muerte, Eva se había convertido en una potente figura política como esposa del General Perón, y su cadáver errante sin sepultura influyó en la política del país durante más de dos décadas. “Santa Evita” es la historia de un cuerpo sin tumba y de la leyenda que nació en torno de él.

Con todo ello, sin duda, se posiciona como una apuesta emocionante del streaming. Ahora, los fans estarán encantados de saber que no solo la narrativa cuenta con reconocidas figuras en su reparto, sino que también podemos encontrar estrellas detrás de su realización, ya que la producción ejecutiva recae sobre la famosa artista de Hollywood Salma Hayek, a quien recientemente vimos como Ajak en “Eternals”.