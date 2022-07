“The Boys” 3x07: nuevo episodio de la serie de superhéroes ya disponible en Prime Video

“The boys Herogasm” fue un capítulo que remeció las redes sociales por su explícito contenido e imágenes no aptas para menores de 18 años. Un gran número de fanáticos de los superhéroes catalogaron este episodio como el mejor de la temporada y de los mejores de toda la serie. Este jueves 20 de junio se estrenó el capítulo 7. Revisa aquí todos los detalles.

Esta nueva entrega de la famosa saga de Amazon Prime se titula “Here comes a candle to light you to bed (Una vela para acompañarte a la cama en español)”. Pero, para llega ahí, primero hay que repasar qué es lo que pasó en la anterior edición, la cual tuvo un puntaje de 9,8 de 10, según el portal especializado IMDb.

Starlight y M.M. acudieron a la casa de Los Gemelos TNT, en donde se celebraba una orgía de superhérores. Foto: Twitter de The Boys

¿Qué pasó en el episodio anterior?

Starlight y M.M. acudieron a la casa de Los Gemelos TNT, en la cual se desarrollaba una orgía de superhérores. A esta fiesta también llegaron primero ‘Deep’, luego, Billy Butcher y Highie, junto con Solider Boy, cuyo objetivo era asesinar a sus antiguos compañeros de Payback, pero al final no se controla y hace explotar toda la vivienda.

Highie y Starlight salen del recinto antes de que el también llamado Caporal explote, mientras que Butcher y M.M. logran resistir al ataque. Sin embargo, luego de ello aparece Homelander y tiene un histórico combate contra Billy y Soldier Boy. Finalmente, el número 1 de Vought escapa tras no poder salir vencedor.

Billy Butcher y Homelander lucharon en la casa de Los Gemelos TNT. Foto: Twitter The Boys

Pero eso no fue todo porque al final Annie January (Starlight) decide sacarse las caretas, dejar de fingir, y anuncia su salida de la empresa de superhéroes. Asimismo, denuncia los actos atroces que ha hecho Homelander y ahí termina el sexto capítulo.

Avances y teaser del episodio 7

Esta séptima parte de la temporada 3 de “The boys” se ve a un Homelander perdido tras las confesiones de Starlight y a punto de enloquecer. Asimismo, Soldier Boy continúa a la caza de sus excompañeros para exterminarlos. Asimismo, al parecer se sabrá qué es lo que pasará con Kimiko y Frenchie, quienes consiguieron escapar de la mafia rusa.

Por otro lado, todo parece indicar que en este episodio se desarrollará más acerca de Queen Maeve, cuál es su paradero o qué pasó con ella, pues desapareció luego de que el mismo Homelander la confrontara por formar una alianza con sus enemigos para intentar destruirlo.