¿“Obi-Wan Kenobi” tendrá segunda temporada? Las pistas que dejó la serie

La serie “Obi-Wan Kenobi” trajo de regreso a Ewan McGregor como el querido jedi para contarnos qué le pasó tras la Orden 66 en “La venganza de los sith”. Con un total de seis episodios, el show no ha dejado indiferente a los seguidores de Star Wars.

En el último capítulo, vimos al protagonista enfrentándose a Darth Vader. Un segundo round que los fans esperaron y que está levantando debates por el resultado. Ahora, más de uno se pregunta si este es el final de la rivalidad entre ambos o solo el inicio.

¿Qué pasó al final de la temporada?

Tras una intensa batalla, Kenobi recupera su fuerza y vence sus mayores temores. De esta forma, logra vencer a Vader, le pide perdón por todo lo que pasó y lo deja vivir. Tras esto, se asegura que los hermanos Skywalker estén a salvo junto a sus familias.

¿Obi-Wan Kenobi tendrá segunda temporada?

Por el momento no hay un comunicado oficial por parte de LucasFilm ni Disney, pero el final de la serie “Obi-Wan Kenobi” ha dejado la puerta abierta a una continuación. En esta, podríamos ver nuevas aventuras del protagonista, las enseñanzas de Qui-Gon Jinn y la incesante cacería de Vader sobre el jedi.

"Obi Wan Kenobi" aún tendría sorpresas que ofrecer a los fans. Foto: Disney

¿Qué dicen los creadores sobre una segunda parte?

“Me preguntan al respecto constantemente. He estado pensando en esto durante tanto tiempo como una historia cerrada. Mi mente está tan concentrada en esto como una especie de serie limitada y no he pensado más allá. Pero es un gran personaje. Todos son personajes increíbles”, declaró el guionista Joby Harold para Collider.

Si bien no son las palabras más alentadoras, le directora Deborah Chow opina que el jedi tiene mucho por ofrecer: “Hay más historias que podrías contar. Obviamente, hay otros 10 años antes de que lleguemos a Una nueva esperanza. Con un personaje como Obi-Wan Kenobi, creo que incluso verlo cabalgar por la arena a veces es interesante”.