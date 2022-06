“Doctor Strange 2”, estreno en Disney Plus: conoce cuándo y a qué hora podrás ver el film

A tan solo 45 días de su estreno mundial, “Doctor Strange 2″ está por desatar el multiverso en el streaming. Para esta nueva apuesta del UCM, Benedict Cumberbact vuelve a interpretar al icónico hechicero, además de ser acompañado en el reparto por viejos conocidos junto a Xochitl Gomez como la recién llegada América Chávez. Asimismo, debes prestar atención, porque uno de los principales atractivos del metraje son los cameos (hasta en la escena postcréditos).

En esta oportunidad, la querida Elizabeth Olsen no volverá como la pacífica Wanda Maximoff, sino que su personaje abrazará la maldad del Darkhold para presentarse como una temible villana, que no vacilará en mover de su camino a quien se le cruce para cumplir con su meta. ¿Cuál es? Descúbrela tú.

Con todo ello en mente, y si aún no has visto el filme o quieres revivir la experiencia mágica, entonces no te pierdas la información que te dejamos a continuación.

América Chávez es la nueva heroína del UCM que debuta en "Doctor Strange 2". Foto: Marvel/composición

“Doctor Strange 2” – sinopsis oficial

En “Doctor Strange en el multiverso de la locura” de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y empuja sus límites más allá que nunca.

Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

¿Cuándo se va a estrenar “Doctor Strange 2″?

Para alegría de los fans, “Doctor Strange 2″ está por tener su esperado estreno vía streaming. De ese modo, la fecha elegida para su lanzamiento online será este miércoles 22 de junio.

¿Dónde se puede ver “Doctor Strange 2″?

Si tienes una suscripción activa a Disney Plus, entonces aprovéchala, pues “Doctor Strange 2″, a diferencia de “Spider-Man: no way home”, será un estreno exclusivo de la mencionada plataforma. Además, no será necesario un pago extra, como se hizo con anteriores producciones.

Horarios para ver “Doctor Strange 2” según tu país

México: 2.00 a. m.

Perú: 3.00 a. m.

Ecuador: 3.00 a. m.

Colombia: 3.00 a. m.

Venezuela: 4.00 a. m.

Bolivia: 4.00 a. m.

Paraguay: 5.00 a. m.

Brasil: 5.00 a. m.

Chile: 5.00 a. m.

Argentina: 5.00 a. m.

Uruguay: 5.00 a. m.

España: 9.00 a. m.