“Lightyear”, estreno online: ¿dónde y cuándo estaría disponible la película vía streaming?

“Lightyear” finalmente se ha estrenado en cines, en medio de nostalgia y, sobre todo, polémica. La más reciente película de Pixar, protagonizada por Chris Evans en la voz del guardián especial que inspiró al juguete de Andy en la saga “Toy story”, ha sido blanco de debate. Ello debido a que Cineplanet clasificó parte de su metraje como contenido con “ideología de género”.

Claramente, luego del caos que desató en redes sociales, la cadena de cines lanzó un comunicado de disculpas horas después del bochornoso hecho. Por su parte, miles de espectadores están ansiosos por ver la cinta, pero muchos quieren disfrutarla desde casa. ¿Es posible? En las siguientes líneas te contamos más detalles.

Chris Evans retrata la voz de Buzz Lightyear en la nueva película de "Toy story". Foto: AFP

“Lightyear” en streaming

A diferencia de “Turning red”, también de Pixar, pero similar a la apuesta del UCM con sus filmes, “Lightyear” ha tenido un estreno exclusivo en cines; es decir, no se puede ver inmediatamente vía streaming.

Si bien no se ha detallado una fecha oficial, podemos dar una aproximación. En primer lugar, está claro que esta emocionante cinta tendrá su arribo a Disney Plus, pero el cuándo es lo que no se ha precisado. Sin embargo, podemos tomar anteriores lanzamientos como ejemplo.

De ese modo, sabemos que ‘La casa del ratón’ tiene una ventana de exhibición en salas de unos 45 días en promedio, que puede disminuirse o ampliarse. No obstante, teniendo en mente como referencia más cercana a “Doctor Strange 2″, “Lightyear” llegaría a la mencionada a inicios de agosto.

"Lightyear" es una película dedicada al personaje ficticio de la película "Toy story". Foto: composición LR / Fabrizio Oviedo

“Lightyear” - sinopsis oficial

“Lightyear” sigue al legendario Space Ranger después de quedar abandonado en un planeta hostil a 4,2 millones de años luz de la Tierra junto con su comandante y su tripulación. Mientras Buzz intenta encontrar el camino de vuelta a casa a través del espacio y el tiempo, se le une un grupo de ambiciosos reclutas y su encantador gato robot de compañía Sox.

Para complicar las cosas y amenazar la misión, llega Zurg, una presencia imponente con un ejército de robots despiadados y una agenda misteriosa.