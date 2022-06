¿Obi-Wan y Anakin juntos? Ewan McGregor opina sobre el arte homoerótico que fans le envían

“Obi-Wan Kenobi” nos trajo de regreso a Ewan McGregor y a Hayden Christensen como Obi-Wan y Anakin Skywalker respectivamente. Si bien, ambos personajes han tenido una relación cercana durante el desarrollo de las películas, esta no sobrepasa de una amistad, ya que Obi-Wan fungió como maestro y figura paterna de Anakin.

Sin embargo, al parecer los fans desean poder verlos dentro de un romance LGTB, es por eso que muchos crean fan arts, dibujos o ilustraciones en las cuales pueden hacer realidad estos deseos.

Y McGregor no es ajeno a esto, porque, como revela, suele recibir ilustraciones homoeróticas donde ve a su personaje y al de Christensen juntos. Lejos de molestarse, suele tomarlo de forma divertida.

El video filtrado del set de "Obi-Wan Kenobi" revela la primera batalla de Darth Vader y Obi-Wan a 17 años del final de "Star Wars: la venganza de los Sith". Foto: Youtube/difusión

Durante una entrevista con el medio IndireWire, Ewan McGregor dijo respecto a estos dibujos:

“ Hay un montón de fan arts homoeróticos de Obi-Wan/Hayden que me envían de vez en cuando, no sé cómo me encuentran. Siempre es un poco revelador. Abres el sobre, piensas que vas a tener que firmar algo y dices: ¡Diablos! ”.

Por otro lado, la directora de la nueva serie de “Star Wars”, Deborah Chow, cree que los dos Jedis si mantienen algo parecido a una relación amorosa, o al menos eso fue lo que dijo durante una entrevista con el medio Vanity Fair:

“Para mí, a lo largo de las precuelas, a lo largo de la trilogía original, hay una dinámica de historia de amor con estos dos que atraviesa todo, sentí que era bastante difícil no [incluir] a la persona que dejó a Kenobi con tanta angustia en la serie… Lo que tiene de especial esa relación es que se amaban ”.

Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi en "Star Wars Episodio III: la venganza de los sith". Foto: Lucasfilm

Si bien “Star Wars” no es una serie con representación LGTB, en “Star Wars: el ascenso de Skywalker” se pudo ver un beso entre dos mujeres; sin embargo, fue mayormente interpretado de manera negativa.