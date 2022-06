“Juego de tronos” regresa: HBO estaría preparando secuela con Jon Snow como protagonista

HBO continúa explotando al máximo su serie icónica “Games of thrones”. Mientras la plataforma se prepara para el lanzamiento de su serie precuela “House of the dragon” en agosto, la noticia de una posible secuela protagonizada por Jon Snow ha emocionado a los millones de fans.

Según el medio The Hollywood Reporter, la empresa de entretenimiento estaría preparando un spin-off del querido personaje. Sin embargo, indican que aún se trata de un proyecto en fase de desarrollo y que incluso no podría llegar a rodarse nunca.

Pero si confirman, volvería de la mano de Kit Harington.

Kit Harington como Jon Snow en "Games of thrones". Foto: HBO

Más detalles sobre la posible secuela de Jon Snow

El proyecto marcaría el primer spin-off y la primera secuela del exitoso drama de fantasía que tuvo una duración de ocho temporadas.

En los últimos años, HBO se ha centrado en desarrollar precuelas de la historia original, por lo que actualmente son siete los proyectos pendientes a estrenarse.

La principal es “La casa del dragón”, que llega a la plataforma el próximo 21 de agosto y contará la historia de una guerra civil dentro de la Casa Targaryen y se desarrollará 200 años antes de los eventos de “Juego de tronos”.

La otras precuelas que aún están en etapa de desarrollo son: “10,000 ships” (también conocida como “Nymeria”), “9 voyages” (también conocida como “The sea snake”) y “Drunk and egg”.

Adicionalmente, existen tres proyectos más de precuelas animadas. A continuación, puedes ver el tráiler de “House of dragon”.