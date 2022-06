La serie de “The last of us” culmina rodaje con nuevas imágenes filtradas

Craig Mazin confirmó en redes sociales las grabaciones de la próxima serie de HBO. ¿Convencen Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie?

"The Last of us" confirmó el final de su rodaje y nuevas imágenes de la serie de HBO se filtraron en las redes. Foto: composición/ Twitter / HBO