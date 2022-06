“Thundercats” regresa a la TV 37 años después: 5 datos que solo verdaderos fans conocen

“Thundercats” llegó por primera vez a la televisión en 1985, época en la que rápidamente se convirtió en el boom entre los pequeños de casa. Ahora, los fanáticos del clásico animado podrán revisitar su niñez gracias al streaming, pues la serie ya forma parte del catálogo de HBO Max. Si quieres ver los capítulos, puedes aprovechar una promoción que el servicio ha lanzado por su aniversario.

Leon-O, Cheetara y más están listos para subirse a la nave del recuerdo y sobrevolar aquellas aventuras que los convirtieron en verdaderos héroes. No obstante, si crees que eres un(a) fiel admirador(a) del grupo de felinos cósmicos, tenemos una lista de cinco datos que pondrán a prueba tus conocimientos de la producción ochentera. ¿Preparado(a)? ¡OH!

La edad de Leon-O

El líder de los “Thundercats” es Leon-O, quien puede llegar a parecer muy atemorizante por su condición física desarrollada. No obstante, en realidad era un niño de 12 años, pues fue puesto en una cápsula de suspensión, al igual que el resto de la banda, para marcar su salida del planeta Thundera.

Por ello, cuando despiertan de su viaje de años luz y llegan al Tercer Planeta, sus cuerpos son los de unos adultos, aunque sus mentes se mantienen intactas.

Leon-O era un niño de 12 años antes de dejar Thundera. Foto: difusión

Psicólogos involucrados

Al ser un show producido para niños, los realizadores querían asegurarse de que el contenido sea apto para su público infantil. De ese modo, según revela el portal CBR, Rankin/Bass, la firma detrás de llevar la ficción a la TV, contrató a psicólogos para lograr que el guion tenga implícita una lección moral positiva.

De hecho, el mencionado portal comenta que este exitoso título fue pensado, en gran medida, para que su audiencia aprendiera a cómo crecer como ciudadanos responsables, razón por la cual tuvo gran popularidad entre los padres de los espectadores más jóvenes.

Los "Thundercats" fueron supervisados por psicólogos. Foto: difusión

La espada del augurio vs. el poder de Grayskull

“Thundercats” y “He-man and the masters of the universe” fueron de las series más famosas de los años 80. Llegado un momento, los niños de la época solían combinar sus juguetes de ambas franquicias para crear aventuras que posiblemente no llegarían jamás a la pantalla chica. No obstante, DC hizo realidad lo impensable.

Hace tan solo algunos años, la editorial publicó una serie de historietas llamadas “He-Man/Thundercats”, en las cuales se hizo un crossover entre las icónicas sagas. Para esto, la trama se centró en la resurrección de He-Man, por medio de poderes oscuros.

Sin embargo, algo salió mal y los héroes protagonizaron un enfrentamiento. No obstante, eventualmente pudieron llegar a un acuerdo y la espada del augurio vs. el poder de Grayskull pasó a ser una alianza para derrotar a Mumm-Ra y Skeletor.

He-Man y Leon-O juntos para un comic. Foto: difusión

Superman: el otro crossover improbable

De por sí reunir a Leon-O y He-Man fue todo un acontecimiento, pero quizá un encuentro que pocos vieron venir fue aquella vez que los míticos felinos se unieron al kriptoniano. También de la mano de DC, este peculiar crossover se dio en las páginas de “Superman/Thundercats nº 1″.

Según lo comentado por CBR, la historia nos aproximó a Mumm-Ra, el principal rival de los Thundercats, quien llega a Metrópolis en busca de un Ojo de Thundera. Los humanoides habitantes del planeta le siguen y su persecución les pone frente a Superman.

Tal como sucedió con He-Man, el equipo galáctico lucha contra el Hombre de Acero, hasta que usan un artefacto conocido como el Báculo Clarificador del Conocimiento como traductor universal y así resuelven que ambas partes deben luchar por un enemigo en común.

Los Thundercats y Superman tuvieron una aventura juntos en los cómics de DC. Foto: Amazon

Snarf no es un nombre propio

Los Thundercats llevaban en sus viajes a una sobreprotectora mascota, a la cual Leon-O se refería constantemente como Snarf, pero en realidad ese no era su verdadero nombre. De acuerdo con Screen Rant, el animalito tenía por nombre Osbert y pertenecía a la especie de felinos reptilianos llamada snarf.