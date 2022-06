“Paper girls”: la nueva serie con estilo ochentero sobre viajes en el tiempo

“Paper girls” es una adaptación de los comics de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang que llegará en su versión live action a la plataforma de Amazon Prime Video el próximo viernes 29 de julio.

El medio Entertainment Weekly fue el encargado de anunciar la fecha de lanzamiento junto con fotos exclusivas de lo que veremos en la próxima serie juvenil sobre viajes en el tiempo que rinde homenaje a la época de los ochenta, muy al estilo de “Stranger things”.

"Paper girls" tendrá como protagonistas a repartidoras de periódicos. Foto: Entertainment Weekly

¿De qué tratará “Paper girls”?

La serie sigue a Erin, Mac, KJ y Tiffany, cuatro repartidoras de periódicos de 12 años de edad que viven en el suburbio ficticio Stony Stream, Ohio. Ellas se encontrarán en medio de una guerra entre dos bandos opuestos de viajeros en el tiempo.

El comic fue publicado por primera vez en octubre de 2015 por Image Comics, con un total de 30 números, el último tomo fue lanzado en julio de 2019. Sin embargo, antes de que terminara el comic, Amazon Studios anunció que estaban desarrollando una adaptación para Prime Video.

"Paper Girls", la nueva serie de Amazon Prime Video. Foto: Entertainment Weekly

Los creadores del comic opinan sobre la historia de “Paper girls”

“Ese personaje es muy importante para mí”, dijo Chiang. “ Para poder contar una historia protagonizada por un personaje asiático-estadounidense que no sea necesariamente una historia de inmigrantes, sino una historia sobre la mayoría de edad ... No me di cuenta de cuánto lo necesitaba hasta que lo dibujé”, concluyó.

Por su parte, Vaughan indicó: “ Si nunca has oído hablar de Paper Girls, si no estás familiarizado con este comic, el programa sigue siendo 100% accesible y creo que te encantará . Pero si eres un gran fanático del comic, todavía te sorprenderá mucho. Con nuestra bendición, van a algunos lugares que nunca pudimos como cómicos y hay nuevos personajes, hay nuevas amenazas”.

Camryn Jones, Fina Strazza y Riley Lai Nelet en "Paper Girls". Foto: Entertainment Weekly

A continuación, puedes ver el resto de fotos oficiales que han sido reveladas.

Poster del primer volumen del cómic "Paper girls" del escritor Brian K. Vaughan, el artista Cliff Chiang, el colorista Matt Wilson y el diseñador Jared K. Fletcher. Foto: Entertainment Weekly

Ali Wong como Erin Tieng en "Paper girls". Foto: Entertainment Weekly

Paper Girls CR: Anjali Pinto/Amazon Prime Video

Riley Lai Nelet como la Erin Tieng más joven y Ali Wong como la Erin Tieng mayor en "Paper Girls". Foto: Entertainment Weekly