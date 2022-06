“Ms. Marvel”: ¿en qué línea del tiempo del UCM está ubicada la serie de Disney+?

Luego del éxito de “Moon knight” y “Doctor Strange in the multiverse of madness”, Marvel continúa lanzando nuevos títulos que expandirán más la historia del UCM.

En ese sentido, el próximo miércoles 8 de junio, llega a Disney+ “Ms. Marvel”. La serie será protagonizada por Iman Vellani, una adolescente estadounidense musulmana fanática de Capitana Marvel.

Si bien el tráiler ha revelado de qué tratará la historia, una reciente entrevista a la productora Sana Amanat da a conocer en qué momento de la línea del tiempo del UCM está desarrollado el título.

Iman Vellani interpretará a Kamala Kahn en "Ms. Marvel". Foto: Movie Web.

¿En qué momento de la línea del tiempo del UCM está ubicada “Ms. Marvel”?

Desde el miércoles 8 de junio y con nuevos episodios semanalmente, conoceremos la historia de esta nueva superheroína. Sin embargo, muchos de los fanáticos de Marvel no han podido identificar en qué momento transcurrirá la nueva serie.

Durante una entrevista con el medio The Direct, la productora Sana Amanat lo aclaró: “Creo que en este momento no hemos puesto un número oficial de cuántos años han pasado desde Avengers: endgame. Siento que es uno o dos años después de los eventos de aquella película”.

Poster oficial de "Ms. Marvel". Foto: DIsney+

¿De qué trata “Ms. Marvel”?

La serie escrita por Bisha K. Ali nos presenta a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que vive en New Jersey y que tiene dos claros intereses: es gamer y escritora de fan-fiction.

Pero, además, es fanática de los superhéroes, especialmente de Capitana Marvel. Un acontecimiento hará que adquiera poderes al igual que sus ídolos. Bajo el nombre de “Mr. Marvel”, la vida de Kamala Klan cambiará.