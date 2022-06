“Doctor Strange 2” ya tiene fecha de estreno en Disney Plus: ¿cuándo se podrá ver?

A pocos meses de su estreno en cines, “Doctor Strange 2″ tendrá su estreno exclusivo en Disney Plus. Entérate cuándo podrás revivir la locura multiversal del UCM.

Doctor Strange buscará encontrar el equilibrio entre realidades en "In the multiverse of madness". La aventura pronto llegará a Disney Plus ¿Wanda es la villana? Lo descubrirás dentro de poco. Foto: composición/The Direct/Disney Plus

Cine y Series LR LRTendencias ediciondigital@glr.pe