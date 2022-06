“Obi-Wan Kenobi”: Star Wars y Ewan McGregor defienden a Moses Ingram de mensajes racistas

Los dos primeros episodios de “Obi-Wan Kenobi” llegarón a Disney+ el último 27 de mayo. Siendo uno de los títulos más esperados del año debido al regreso de Ewan McGregor como Maestro Jedi y Hayden Christensen como Darth Vader, ha recibido críticas de todo tipo.

Sin embargo, el personaje Rave, la Tercera Hermana Inquisidora (intepretada por Moses Ingram), ha ido más allá de recibir opiniones analíticas y es víctima de mensajes racistas y hasta amenazas de muerte.

La actriz se ha pronunciado al respecto, y junto a ella, Ewan McGregor y la propia saga de ”Star Wars” le han brindado su total apoyo indicando que están en contra de todos estos mensajes de odio.

Moses Ingram como Reva, la Tercera Hermana Inquisidora. Foto: Disney+

Moses Ingram y los mensajes racistas que recibió por su papel en “Obi-Wan Kenobi”

A través de las redes sociales, Moses Ingram ha denunciado que viene recibiendo un montón de mensajes racistas y hasta amenazas de muerte por el papel que interpreta en la historia de “Obi-Wan Kenobi”.

Según el medio CNN, la actriz de 28 años publicó varios ejemplos de los mensajes que ha recibido y señaló que algunos incluían la palabra “nigga”, la cual tiene una connotación discriminatoria.

“Nadie puede hacer nada al respecto. No hay nada que nadie pueda hacer para detener este odio. Lo que me molesta es… esta sensación de que simplemente tengo que callarme y aceptarlo, simplemente tengo que sonreír y soportarlo . Y no estoy construida así. Gracias a las personas que aparecen por mí en los comentarios y en los lugares en los que no me voy a colocar. Y al resto de ustedes, todos ustedes son raros”, es una parte de lo que se le escucha decir en su mensaje.

Star Wars y Ewan McGregor defienden a Moses Ingram

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de Star Wars compartió el siguiente mensaje en apoyo a la actriz y en contra de los mensajes racistas.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia de Star Wars y entusiasmados por el desarrollo de la historia de Reva. Si alguien pretende hacerla sentir de algún modo inoportuna, solo tenemos una cosa que decir: nos resistimos (…). Hay más de 20 millones de especies sensibles en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista ”.

Star Wars defiende a Moses Ingram de comentarios racistas. Foto: captura de Twitter

De la misma manera, Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) también mandó un mensaje de apoyo a su compañera a través de un video publicado en la página oficial de Star Wars.

“Parece que algunos de los fans han decidido atacar a Moses Ingram en Internet y enviarle los más horrendos y racistas mensajes de texto. Escuché algunos de ellos esta mañana y me rompió el corazón. Moses es una actriz brillante. Es una mujer brillante. Y es absolutamente increíble en esta serie. Aporta tanto a la serie, aporta tanto a la franquicia, y me revuelve el estómago que esto haya estado sucediendo. Solo quiero decir, como actor principal de la serie, como productor ejecutivo de la serie, que estamos con Moses. Queremos a Moses. Y si le estás enviando mensajes de intimidación, en mi opinión, no eres un fan de ‘Star Wars’. No hay lugar para el racismo en este mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con Moses ”, fueron las palabras de McGregor.