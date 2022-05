Ver “Top gun: Maverick” online: ¿cuándo y dónde se podría estrenar vía streaming?

“Top gun” llegó a los cines en 1986 de la mano de Tom Cruise ; este fue uno de los primeros papeles de la estrella de Hollywood. Ahora, casi 40 años después, la secuela “Top gun: Maverick” no solo ha impactado en Festival de Cannes, sino que diversos cines ya han habilitado funciones de preestreno, pues su lanzamiento oficial es a partir del 26 de mayo.

No obstante, muchos se preguntan si podrán ver la película a través de alguna plataforma de streaming. En ese sentido, aquí te contamos todo sobre aquella posibilidad.

Tom Cruise en la premiere de “Top Gun: Maverick”. Foto: The Hollywood Reporter

¿De qué trata “Top gun: Maverick”?

Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Marina, Pete Maverick Mitchell está en el lugar correcto, superando los límites como valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango que le haría caer en picada.

Él se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada como la que ningún piloto vivo ha visto jamás.

Sin embargo, pronto tendrá que enfrentarse a un futuro incierto y a los fantasmas de su pasado, por lo cual se verá arrastrado a una confrontación con sus propios miedos más profundos; ellocual culmina en una misión que exige el máximo sacrificio de los que serán elegidos para pilotarla.

¿Dónde y cuándo se podrá ver “Top gun: Maverick” por streaming?

En recientes declaraciones, Cruise ha dejado en claro que se opuso a un estreno en streaming de “Maverick”. Ello quiere decir que no iba a permitir que el filme llegara a algún servicio online en el mismo día de su arribo a los cines, lo cual no evita que con el paso de las semanas pueda unirse a algún streamer, tras su paso por las salas.

De ese modo, debido a que la cinta es una producción de Paramount Pictures, se espera que, luego de su ventana de exposición teatral, se anuncie su lanzamiento en Paramount Plus.

En cuanto a la fecha, existen grandes probabilidades de que primero tengan que pasar 45 días para que “Top gun 2″ sea añadida al mencionado servicio, o incluso podría extenderse hasta los 50 días. Con ello en mente, podría estar disponible alrededor del 9 de julio.

Todo ello en el caso de que otra plataforma no se adelante a ofertarla como sus próximos ‘jales’.

No obstante, de llegar a Paramount Plus, su reproducción no representaría un costo extra. Inclusive podrías verla gratis, debido a que, hasta el momento, hay un periodo de prueba gratuito por siete días para los nuevos usuarios.