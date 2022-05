“Baymax!”: nuevo tráiler de esperada serie animada de Disney Plus que se estrenará pronto

Como se puede ver en el tráiler que Disney compartió para complementar el anuncio del estreno de “Baymax!”, el personaje que da título al programa continuará con su misión de ayudar a las personas e incluso expandirá sus planes al cuidado animal.

No obstante, pese a las buenas intenciones, las cosas no siempre resultarán bien para Baymax. En tanto, algunos humanos de San Fransokyo no entenderán muy bien su funcionamiento.

¿Qué más se sabe de “Baymax!”?

Baymax! es la primera serie de televisión producida por Walt Disney Animation Studios y verá el regreso de Scott Adsit como Baymax y de Maya Rudolph como la tía Cass, quienes retoman sus papeles de la película “Big Hero 6″.

Regresan con la serie Scott Adsit como Baymax y de Maya Rudolph como la tía Cass. Foto: Disney.

¿De qué tratará la serie “Baymax!”?

La serie llegará este 29 de junio del 2022 y se basa en el éxito de 2014, “Big Hero 6″, en el que el prodigio de la robótica, Hiro Hamanda, desarrolla un sistema de salud inflable en forma de Baymax.

La serie anterior

“Big Hero 6″ fue tan popular cuando salió que generó una serie transmitida por Disney Channel/Disney XD, que se desarrolló entre 2017 – 2021. La historia continuó las aventuras de Baymax e Hiro en San Fransokyo (mezcla de San Francisco y Tokio), donde se vio a Hiro luchar con su educación en el Instituto de Tecnología de San Fransokyo.

Tráiler de “Baymax!”