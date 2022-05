Daredevil tendrá su serie en Disney+: Charlie Cox regresaría como Matt Murdock para el UCM

De acuerdo con un reciente reporte de la revista Variety, Hombre sin Miedo llegará a Disney Plus como parte de una nueva serie de Daredevil, con Matt Corman y Chris Ord como guionistas y productores ejecutivos. Con lo cual Matt Murdock, el abogado con discapacidad visual que lucha contra la injusticia en Nueva York, volverá para su propia serie tras su cameo en el cine con “Spiderman: no way home”.

Todavía no se ha publicado ningún anuncio formal sobre el elenco, aunque los fanáticos anticipan el regreso de Charlie Cox, quien interpretó al protagonista durante tres temporadas en la serie (antes de Netflix, ahora de Disney Plus).

Rumores de larga data

La noticia de Variety confirmó los rumores que han persistido durante algún tiempo sobre la preparación de una serie de Disney Plus sobre el Hombre sin Miedo, especialmente al tener en cuenta que dos de las estrellas de la serie “Daredevil”, Charlie Cox y Vincent D’Onofrio, han aparecido en proyectos recientes de Marvel.

Cox interpretó a Matt Murdock, la identidad secreta de Daredevil, en la película “Spider-Man: no way home”, mientras que D’Onofrio repitió el papel de Wilson Fisk, también conocido como Kingpin, en la serie “Hawkeye”.

Vicent D’Onofrio como Wilson Fisk, también conocido como Kingpin. Foto: Marvel

¿Seguirá el canon del UCM?

Si la noticia de este reinicio de Daredevil continúa el canon establecido por las series anteriores en Disney Plus, podría cambiar el juego por completo para el UCM en el futuro, sobre todo para la próxima serie que se estrenará en la plataforma de streaming, ya que se rumoreaba que Matt Murdock o algunos de sus asociados aparecerían en “She-Hulk: attorney at law”.

Además, hay conexiones explícitas del Hombre sin Miedo con Wilson Fisk en la serie “Hawkeye”. También con Echo, interpretado por Alaqua Cox en el mismo programa.