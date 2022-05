Luego de una larga espera, “The boys” está por volver a Amazon Prime Video con su tercera temporada. En ese sentido, el servicio de streaming ha publicado un sangriento tráiler, con el cual no solo deja en claro las explícitas y brutales escenas de acción que veremos, sino que también ha mostrado a algunos de los nuevos personajes que llegarán a la trama, entre ellos Soldier Boy.

El famoso actor Jensen Ackles, recordado por ser el protagonista de “Supernatural”, encarnará al guiño a Capitán América de Marvel. Asimismo, logramos ver en cuadro a Crimson Countess, interpretada por Laurie Holden y quien sería la contraparte de Bruja Escarlata del UCM (rol que podría haber muerto en “Doctor Strange 2″).

Por lo pronto, los fans están muy emocionados. Aquí te dejamos el video oficial, que confirma la fecha de estreno de la serie para el próximo 3 de junio.

¿Qué veremos en “The boys”, temporada 3?

“Ha sido un año en calma. Homelander está sometido. Butcher trabaja para el Gobierno, supervisado por Hughie. Pero ambos ansían convertir esta paz y tranquilidad en sangre y huesos”.

“Entonces cuando The boys aprendan sobre la misteriosa arma anti-Supe, irán a un choque directo contra The Seven, comenzando una guerra y persiguiendo a la leyenda del primer super héroe: Soldier Boy”, recita la sinopsis oficial.

Jensen Ackles como Soldier Boy para "The boys 3". Foto: Amazon Prime Video

De acuerdo con Collider, esta nueva entrega de “The boys” tendrá como foco a Victoria Neuman y sus agendas ocultas. Ella es una de las recién llegadas y sus motivaciones son todavía un misterio, por lo cual representa un potencial peligro para el resto de Supes.

“Hay un político corrupto en los libros llamado Vic Neuman y a través de él, se profundiza en algunos de los lados más sucios de la política. Y aunque tenemos un personaje muy diferente, creo que estamos señalando que también tenemos un político corrupto que nos va a llevar a algunos de los lados más sórdidos de la política a medida que avanza la serie”, precisó el showrunner Eric Kripke en conversación con el citado medio.

Asimismo, el destino de Stormfront sigue siendo una incógnita, aunque se sabe que está viva, por lo cual queda por resolver cuál es su paradero y en qué manera regresará a la trama.

Butcher vs Homelander es uno de los encuentros que fans esperan ver en The Boys 3. Foto: composición/Amazon Prime

¿De qué trata “The boys”?

“The boys” es una visión irreverente de lo que ocurre cuando los superhéroes, que son tan populares como las celebridades, tan influyentes como los políticos y tan venerados como los dioses, abusan de sus superpoderes en lugar de utilizarlos para el bien”, expone la descripción de la serie.

“Los indefensos se enfrentan a los superpoderosos mientras los chicos se embarcan en una búsqueda heroica para exponer la verdad sobre ‘Los Siete’, y su formidable respaldo de Vought”.