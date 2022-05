Marvel en Disney+: ¿cuál es la próxima serie del UCM que llegará a la plataforma?

“Moon knight” ha sido la última serie de Marvel en estrenarse en Disney Plus y nos presentó un héroe distinto a todo lo visto anteriormente en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Marc Spector y su transtorno disociativo de identidad, junto a los poderes brindados por el dios Khonshu, hicieron que los fanáticos de la franquicia aplaudieran la presentación del nuevo personaje.

Ahora, una nueva serie protagonizada por una heroína llegará en junio a ‘La casa del ratón’.

Las series Ms. Marvel y She-Hulk de Marvel tendrían sus fechas de estreno después de Moon Knight. Foto: The GWW.

PUEDES VER: Disney alcanza los 205 millones de suscriptores en streaming y se acerca a Netflix

¿Cuál es la próxima serie de Marvel que llega a Disney+?

A “WandaVision”, “Loki”, “Falcon and the winter soldier”, “What if...?”, “Hawkeye” y la más reciente “Moon knight” se le sumará “ Ms. Marvel ”. Esta es la siguiente serie que expandirá el UCM y llegará a Disney Plus el próximo 8 de junio.

La historia, protagonizada por Iman Vellani, está lista para llegar a Disney Plus Foto: Marvel

¿De qué tratará “Ms. Marvel”?

La narrativa seguirá a la adolescente musulmana Kamala Kahn, quien vive en New Jersey y es una gran fan de los superhéroes, especialmente de Capitana Marvel.

Kamala llega a recibir sus propios poderes sobrenaturales que la convertirán en una luchadora por la justicia. Sin embargo, una fuerza cósmica misteriosa estaría detrás de los poderes de esta joven.

Elenco de “Ms. Marvel”