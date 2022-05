“Ahsoka”: ¿qué se sabe del inicio del rodaje y cuándo se estrenaría la nueva serie de Star Wars?

Falta muy poco para que se estrene en Disney Plus una de las series más esperadas del año, tanto por los fanáticos de Star Wars como por el público en general: “Obi-Wan Kenobi”. No obstante, esto no ha sido impedimento para que la compañía del ratón anuncie sus planes más inmediatos respecto a la futura nueva producción de acción real de la famosa franquicia de ciencia ficción.

“Ahsoka” ya es oficial

Esta nueva serie, spin-off de “The Mandalorian”, empezó a rumorearse desde el momento en que vimos a Rosario Dawson interpretando a la versión de carne y hueso del famoso personaje en la segunda temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal.

Según se ha confirmado a través de la cuenta oficial en Twitter de Star Wars, el rodaje de “Ahsoka” ya empezó, y aunque todavía no han visto la luz imágenes oficiales de Dawson en la piel de la icónica Jedi, se ha mostrado esta foto como anuncio del comienzo del rodaje en el set:

"Ahsoka" empezó sus grabaciones y las podremos ver a mediados del 2023. Foto: captura/ @starwars/Twitter.

¿Qué se sabe de “Ahsoka”?

De momento, son pocos los detalles de la serie sobre Ahsoka Tano, un personaje que se vio por primera vez en su versión animada en “Star Wars Rebels” y “Star Wars: The Clone Wars”.

Todo lo que rodea a la nueva ficción se mantiene en absoluto secreto, pero sí han salido a la luz diversas informaciones que anuncian al regreso de Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader (tras “Obi-Wan Kenob”), así como la incorporación de Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren y otros personajes de Star Wars Rebels.

¿Más información en Star Wars Celebration?

El comienzo del rodaje de “Ahsoka” se ha producido unas semanas antes del esperado evento conocido como Star Wars Celebration, en donde se podrían revelar interesantes detalles adicionales, como más personajes y quiénes los interpretarán, entre otras cosas.

Estamos a pocos días del esperado evento conocido como Star Wars Celebration. Foto: lucasfilm.

¿Cuándo se estrenaría “Ahsoka”?