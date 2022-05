El destino de la Bruja Escarlata en “Doctor Strange en el multiverso de la locura” es incierto luego de todo lo sucedido en la película dirigida por Sam Raimi. “Agatha: House of Harkness”, una de las próximas series de Marvel en Disney+ protagonizada por Kathryn Hahn, podría reincorporar a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff.

De tal manera, la actriz habló con Good Morning America respecto a su posible regreso como uno de los personajes más poderosos de Marvel.

Serie inspirada en el personaje que encarna la actriz Kathryn Hahn. Foto: @disneyplusla/Twitter

“Quiero decir, haría cualquier cosa con Hahn, pero no, no voy a aparecer ahí [en la serie “Agatha: House of Harkness”], no que yo sepa”, declaró.

En WandaVision, Kathryn Hahn interpreta a Agnes, la vecina entrometida de Wanda y Visión. Foto: Disney Plus

Una oportunidad más para Olsen

Luego de los acontecimientos en la secuela de “Doctor Strange”, podemos apreciar que Wanda hizo un sacrificio dejándola fuera del juego aparentemente.

Sobre el futuro de su personaje, Elizabeth Olsen también comentó que ni ella misma está segura de si volverá para otros proyectos de Marvel.

Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. Foto: Marvel

“ Pero en mi mente, solo asumo que me tendrán de nuevo. No sé en qué capacidad, pero espero estar de regreso... Espero que también haya más diversión en algo diferente”, señaló.

Olsen empezó a interpretar a Wanda Maximoff en 2014, cuando apareció en la escena post créditos de “Capitán América: el soldado del invierno”.