“Moon Knight”: Marvel revela final alternativo de serie de Disney Plus

El final de “Moon Knight” podría haber sido distinto. Según el director del último episodio, Mohamed Diab, la serie de Disney Plus tenía un final alternativo para la historia de Marc Spector (Oscar Isaac) , un hombre con un trastorno de identidad disociativo que trata de entender sus identidades y se ve envuelto en un conflicto que tiene que ver con la mitología egipcia, pues debe evitar que Arthur Harrow (Ethan Hawke) libere a Ammit, una diosa perversa y maligna que solo quiere destruir el mundo.

Oscar Isaac interpretó a Marc Spector, un hombre con un trastorno de identidad disociativo. Foto: captura/ Disney Plus.

Otra secuencia de acción final

Mohamed Diab, director del final de Caballero Luna, habló recientemente con Comic Book y afirmó que la conclusión de la serie de Marvel Studios iba a ser totalmente diferente a lo que vimos. Si bien el plan original presentaba los eventos finales en un solo lugar, Diab contó que quería presentar mucho más de El Cairo.

“Recuerdo que la forma en que se escribió toda la secuencia de acción del final era completamente dentro de la cámara de los dioses. Sin embargo, queríamos mostrar El Cairo de noche. Queríamos ver algo afuera y por eso se desarrolló todo de nuevo. El equipo entero contribuyó a esto. Es muy difícil tomar crédito de una decisión tomada con Caballero Luna, porque todos hemos aportado en Marvel. No me acuerdo quién lo dijo, pero me encantó la idea. Me encantó que la gente viera en el episodio 3 El Cairo de día y lo diferente que es la perspectiva para la gente que conoce el desierto, y también cómo se ve de noche. Es otra belleza. Me encantó eso”, dijo el director al respecto.

La conclusión de la serie de Marvel Studios iba a ser totalmente diferente de lo que vimos. Foto: Marvel/Disney Plus.

Más detalles de la filmación del final

Diab también dio detalles sobre el proceso de filmación, que fue todo un desafío debido a que coexitían personajes reales y generados por ordenador, así como el gran contraste en el tamaño de los humanos a los dioses. “Al igual que todas las demás secuencias de acción, lo dibujamos con un artista fantástico y luego echamos un primer vistazo con una previsualización. Después, lo filmas exactamente como lo imaginaste”, dijo Diab. “Así que son como tres o cuatro procesos, y sigues dirigiéndolo en la previsualización y esas cosas hasta que sabes exactamente lo que quieres hacer y, a veces, lo refinas sobre el terreno”, expresó el director de Marvel.