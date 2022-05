Fred Savage es despedido del reboot de “Los años maravillosos” por conducta inapropiada

El actor que dio vida al recordado Kevin Arnold era el director y productor ejecutivo de la nueva serie. Savage ya contaba con denuncias similares de anteriores rodajes. La productora no ha especificado las acusaciones.

Fred Sacage: "he trabajado en la industria del entretenimiento toda mi vida y siempre me he esforzado por tratar a todo el mundo con respeto y profesionalidad”. Foto: The Hollywood Reporter

