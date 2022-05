“This love” de Taylor Swift le da sonido al trailer del romance “El verano en que me enamoré”

“The summer I turned pretty”, que en español ha sido traducida a “El verano en que me enamoré”, es una historia de amor juvenil escrita por Jenny Han, la autora del éxito de Netflix “A todos los chicos de los que me enamoré”.

El tráiler que nos presenta a la protagonista llamada Belly (Lola Tung) está acompañado de la canción “This love (Taylor’s version)”, canción de Taylor Swift que debutará este 6 de mayo a la medianoche.

Poster oficial de la película “El verano en que me enamoré”. Foto: Prime Video

¿De qué trata “El verano en que me enamoré”?

La historia ficticia sigue a Belly, una adolescente que cada año durante sus vacaciones la pasa en su casa de playa y que, a pesar que lo desea, no logra captar la atención de los chicos. Así, durante un verano, Belly comenzará a mostrar cambios físicos, lo que atraerá la atención de un chico, y logrará por fin enamorarse. Sin embargo, como todo cambio, esto le traerá cosas buenas y malas a su vida.

Taylor Swift será la encargada del soundtrack de “El verano en que me enamoré”

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante y compositora de 32 años agradeció a la escritora Jenny Han por usar su canción debut “This love (Taylor’s version)” para promocionar el estreno de “El verano en que me enamoré”.

En la misma publicación, Swift anunció que el lanzamiento oficial de la canción será hoy 6 de mayo a la medianoche.

Taylor Swift anuncia que su canción "This love (Taylor's version)" se estrenará hoy a la medianoche. Foto: Instagram

Reparto de “El verano en que me enamore”

Jackie Chung como Laurel

Rachel Blanchard como Susannah

Hristopher Briney como Conrad Fisher

Gavin Casalegno como Jeremiah