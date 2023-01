“Gato con botas 2”: la trágica historia de Perrito, el can al que quisieron ahogar de cachorro

“Gato con botas 2″ superó a “Avatar 2″, tanto en recepción de la crítica como entre los fans. La respuesta a la película de DreamWorks no es casualidad, pues la trama de “El último deseo” ha usado una magistral animación para contar una historia llena de matices. No obstante, puede que Perrito sea uno de sus personajes mejor construidos, especialmente si tenemos en cuenta su historia de origen.

El final de "Gato con botas: el último deseo" conecta con "Shrek" y fans piden secuela del ogro verde. Foto: composición LR/DreamWorks

La historia de Perrito, la más triste del “Gato con botas 2″

Gato con botas y Kitty Patitas Blandas no tenían mucha confianza en Perrito hasta que escucharon su historia. El can contaba sus orígenes con gran alegría, pues creía que todas sus experiencias con su familia previa fueron muy divertidas; sin embargo, la crudeza de su relato pronto reveló las verdaderas intenciones de aquellos que se cruzaron en el camino del animalito.

“Cuando era cachorro, mi camada y yo vivíamos con una familia de bromistas. Jugábamos a las escondidas y yo era la cosa de la que todos se mofaban. M e metían en una caja y me tiraban en un basurero, pero hicieran lo que hicieran, siempre los encontraba” , inició Perrito.

Acto seguido, contó lo que sería un intento de asesinato, aunque él no lo percibió de tal manera: “Un día se pusieron creativos: me metieron en un calcetín con una piedra adentro y me lanzaron a un río. Le hice un agujero al calcetín y nadé a la superficie. Nunca los encontré, ni a mi camada, así que sigo siendo la cosa”, dijo entre risas y ante la mirada atónita de sus acompañantes felinos.

A pesar de lo que vivió, mantiene una perspectiva bastante positiva, pues ha encontrado en Gato y Kitty a dos buenos amigos.

¿De qué trata “Gato con botas 2″?

El valiente Gato con botas descubre que su pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad le han pasado factura: ha desperdiciado ocho de sus nueve vidas.

Recuperar esas vidas lo embarcará en un épico viaje hacia la Selva Negra para encontrar la mítica Estrella de los Deseos, con la cual espera volver a sus andadas. Pero, cuando solo le queda una vida, el protagonista tendrá que pedir ayuda a su antigua compañera y némesis: la cautivadora Kitty Patitas Blandas.

En su búsqueda, ambos se topan con Perro, un can cascarrabias, parlanchín e implacablemente alegre. Sin embargo, tendrán que sortear a poderosos enemigos en el camino: Ricitos de Oro, la Familia del Crimen de los Tres Osos, Jack Horner y el terrorífico cazarrecompensas Lobo Feroz.