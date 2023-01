“Avatar 2” destrona a “No way home” y rompe nuevo récord en taquilla: ¿cuánto ha recaudado?

“Avatar 2″ es todo un éxito para James Cameron a pesar de que su historia demoró 13 años en llegar a los cines. Si bien en un inicio parecía que la recaudación no tenía un buen pronóstico para el futuro de la saga protagonizada por Zoe Saldaña y Sam Worthington, recientes cifras han demostrado lo rentable que ha resultado el mundo de Pandora para Disney.

“Avatar 2″: ¿cuánto ha recaudado hasta el momento?

De acuerdo con un reciente reporte de Variety, “Avatar: el camino del agua” se ha convertido en la sexta película más taquillera de la historia luego de que generó 1.928 millones de dólares en todo el mundo , con lo cual superó el récord de “Spider-Man: sin camino a casa” (1.910 millones) entre los estrenos más grandes del cine.

En tal contexto, los Na’Vi ahora tienen un nuevo obstáculo a superar, ir por encima de la barrera de los 2.000 millones de dólares, cifra que solo cinco largometrajes han logrado exceder: Avatar” (2.900 millones de dólares), “Vengadores: Endgame” (2.790 millones), “Titanic” (2.200 millones), “Star Wars: The Force Awakens” (2.069 millones) y “Vengadores: Infinity War” (2.040 millones de dólares).

Si “The way of water” recauda una cifra mayor a los US$2.000 millones (que es bastante probable), no solo sería la primera cinta en la era de la pandemia en lograrlo, sino que también sería el tercer proyecto de Cameron en conseguirlo.

"Avatar 2" logró superar a "Spiderman: no way home" en la taquilla. Foto: composición/Disney

¿Dónde ver “Avatar 2″?

Actualmente, “Avatar 2″ aún está en exhibición en diversos cines del mundo. Si bien fans esperan ver la película vía streaming, la cinta de James Cameron aún no se presenta en ninguna plataforma, pero se espera que llegue a Disney Plus a mediados de este 2023.