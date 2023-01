El trailer final de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, cinta protagonizada por Paul Rudd y Jonathan Majors, se estrenó recientemente y ha mostrado a un violento Kang derrotando a Scott Lang, lo que nos hace pensar en la posible muerte del protagonista. Pero más allá del nuevo gran antagonista de los Vengadores, hay otro villano que también ha destacado por su renovado look. Se trata de un personaje que llegó a tener su propia serie para adultos en Star+, pero finalmente fue cancelada por Marvel tras solo una temporada. ¿De quién se trata y cuál es su nuevo aspecto?

Una serie stop motion que no llegó lejos

El villano en cuestión es nada más y nada menos que M.O.D.O.K., mismo nombre que recibió su serie animada con la técnica del stop motion y al que dio su voz el comediante Patton Oswalt.

La historia había tenido una buena acogida cuando llegó a Star+ y Hulu, pues terminó siendo una inesperada comedia para adultos que daba un aire fresco tras todos los estrenos de series de Marvel en Disney+.

M.O.D.O.K salvado por “Ant-Man 3”

Tras su cancelación el año pasado, aún había quedado en duda si este personaje iba a ser incluido o no en el UCM. Pero, con el tráiler de “Ant-Man 3”, ahora sabemos que el villano regresará para la Fase 5 de Marvel.

Rostro de M.O.D.O.K. en el trailer de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Foto: Marvel Studios

M.O.D.O.K. con máscara en el trailer de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Foto: Marvel Studios

Sobre su nuevo aspecto, que difiere del de la serie animada, ya se ha podido ver su rostro descubierto y también con una especie de armadura en la cara que lo hace ver más antagónico que nunca.

¿Cuándo se estrena “Ant-Man 3”?