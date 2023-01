“Ant-man 3”, tráiler final: Kang destruye a Scott y anticipa muerte heroica en trágico avance

“Ant-man and the Wasp: Quantumania” acaba de estrenar su tráiler final y ha desatado una locura con la llegada de Kang ‘El Conquistador’ (Jonathan Majors) y la posible muerte de Scott Lang (Paul Rudd). Asimismo, se ha revelado el verdadero aspecto de M.O.D.O.K., otro de los villanos más curiosos que aparecerán en la ansiada película de superhéroes que no solo será la tercera del Hombre Hormiga, sino también la encargada de iniciar la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Qué podemos ver en este impactante avance?

Las imágenes muestran a Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), Henry Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) alrededor del reino cuántico, donde todo termina con una trágica escena: una dura pelea en la que Ant-Man es vencido por la furia del poderoso Kang . La cinta se estrena el 17 de febrero de 2023. Video: Marvel