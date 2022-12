Murió Ruggero Deodato, director de la famosa película “Holocausto caníbal”, a los 83 años

Ruggero Deodato, director de la célebre película de terror “Holocausto caníbal” de 1980, ha fallecido a los 83 años, según el medio británico The Guardian. Por lo pronto, las razones detrás de su muerte no se han hecho conocidas. Portales italianos aún no han ampliado las informaciones sobre este lamentable suceso.

Ruggero Deodato, director de "Holocausto caníbal", dejó de existir a los 83 años. Foto: The guardian

¿De qué trata “Holocausto caníbal”?

La sinopsis oficial relata lo siguiente: “Cuatro jóvenes documentalistas se adentran en la selva amazónica, en pleno corazón de América del Sur, para realizar un reportaje sobre las tribus que habitan en esa región, de las que se dice que todavía practican el canibalismo. Debido a la desaparición de los reporteros, dos meses después un grupo de rescate es enviado para averiguar qué ha sido de ellos, pero lo único que encuentra es el material filmado sobre su terrible fin”.

“Holocausto caníbal” y las denuncias de asesinato contra Ruggero Deodato

Cuando “Holocausto caníbal” llegó a los cines, su formato de falso documental causó gran revuelo entre el público, pues muchos creían que el largometraje incluía asesinatos reales de animales y personas.

Las autoridades fueron alertadas y se inició una investigación, que reveló algo inesperado y desagradable: el equipo de producción sí mató a un mono, una tortuga, un ratón y un cochinillo.

En cuanto a los actores, la situación fue un tanto distinta. Deodato hizo que los protagonistas firmaran un acuerdo con confidencialidad bajo el cual no podrían hacer apariciones públicas ni mucho menos trabajar en otros proyectos hasta un año después. Tenían que desaparecer, casi literalmente.

En tal contexto, el filmmaker tuvo que contactar a los artistas para demostrar que estaban vivos. Aun así, fue condenado a cuatro meses de prisión condicional y una multa.

"Holocausto caníbal" estrenó en los cines italianos en 1980. Foto: United Artists

Películas de Ruggero Deodato

Si bien Ruggero Deodato ganó notoriedad con “Holocausto caníbal”, su trabajo en el cine incluye diversos títulos, como los siguientes: