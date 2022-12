Gustavo Bueno debuta en la animación con “Una aventura gigante”: “Tenía muchos temores”

Gustavo Bueno debutará en el cine de animación con “Una aventura gigante”, próxima película peruana en la que el recordado actor hace la voz de un peculiar personaje relacionado con las Líneas de Nazca. Luego de haber encantado al público como don Gilberto en “Al fondo hay sitio”, ahora el veterano del teatro y el cine se abrirá en un territorio que siempre le ha gustado, pero en el que nunca había participado antes.

En entrevista exclusiva con La República , Bueno nos contó un poco más sobre este emocionante proyecto que llega a la pantalla grande a nivel nacional el próximo 12 de enero.

—Quería conversar un poco con usted sobre la película “Una aventura gigante”, ¿cómo ha sido este paso para usted?

—Esa es una experiencia monumental que voy a tener porque es la primera vez que doblo a un personaje en una película de animación. A mí me encantan las películas de animación, pero nunca me habían propuesto doblar o darle la voz a uno de los personajes, así que me parece una experiencia encantadora.

—En Perú no es muy usual el cine de animación…

—No, pero lo poco que se ha hecho al parecer ha tenido un gran peso. Eso me emociona porque es interesante. Las pocas personas o cineastas que se dedican a eso, cuando lo han hecho, lo han hecho con éxito. Entonces, eso es una experiencia muy interesante, creo que hasta se han ganado premios.

—¿Qué le animó a pasar por esta experiencia?

—Nada, que me llamaran nada más. Eran amigos y gente —algunos que no conozco— de los que yo sabía la trayectoria de cada uno. Ellos también sabían de alguna manera la mía y nos simpatizaba participar en el trabajo conjuntamente.

—¿Nos puede decir un poco sobre el personaje al que interpreta?

—Bueno, es uno de los arquetipos, es un ave. No quiero decir más para no romper el encanto de la película. Se enfrenta al ser más maligno del extramundo. Es una historia sobre las Líneas de Nazca y dos niños que se adentran en un mundo raro y mágico para luchar contra el mal. Son ayudados por algunas de las figuras de las Líneas de Nazca. No quiero ir más allá porque sería relatarte la película y eso es lo que no quiero hacer.

—Y me está comentando que usted interpreta a un ave, ¿qué tan complicado ha sido para usted grabar esta película usando solo su voz?

—Para nada, ha sido muy fácil. Yo tenía muchos temores, pero los productores, el director y la productora, todos fueron muy amables conmigo. Me animaron y la cosa salió muy rápido. Yo tenía entendido que iba a durar mucho rato, ¡horas! Sin embargo, ellos tenían todo calculado. Me daban todos los parámetros para que yo pudiera hacer mi doblaje a la perfección. Además, la tecnología moderna permite muchas cosas. Ellos después reducen, amplían, todo lo necesario para que todo quepa. Yo he hecho doblajes antes, en épocas mozas, y era bien difícil, tenías que coincidir exactamente con la boca, con los movimientos y todo. Ahora no, pues. Ahora todo es tecnológico.

—¿Ha tenido algún referente para crear a este personaje?

—No, en lo absoluto. Estoy fue todo muy novedoso y además la película es muy novedosa. Trata sobre leyenda y acontecimiento que se suponen ha habido en la historia del Perú, que tienen detrás todo un mito, toda una magia. Nada de eso se puede conciliar con la realidad con exactitud. Imagínate, todos los seres que habitan en las Líneas de Nazca, es una cosa increíble.

—Algunas personas podrían relacionar la animación con algo netamente para niños, ¿qué opina de esto?

—Yo soy un amante de la ciencia ficción y soy un amante de la animación en cualquier forma que se exprese. Nunca me gustaron los animes japoneses, pero todo lo demás me encantó. Los dibujos animados chinos y otros japoneses maravillosos, todo lo que es de Pixar y Disney me ha encantado. Ahora estoy esperando ver “Pinocho” de Guillermo del Toro, que la voy a ver ahora y me dicen que es una película maravillosa. Y voy a ver “Avatar”, por ejemplo, que no es precisamente dibujos animados, pero es animación también.

—La animación está en todos lados y la tecnología también.

—Crean maravillas. Y si las maravillas tienen esa solvencia y esa cosa espectacular de lo visual llevado al extremo, creo que es un placer para los ojos, ¿no?