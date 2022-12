“Avatar 2″, dirigida por James Cameron, vuelve a mostrar a Pandora y las Na’vi en su batalla contra los humanos, que continúa 13 años después de la primera entrega. La película “El camino del agua” ha mostrado a nuevos personajes en su reparto y muchos de ellos han cautivado a los espectadores por su audacia, especialmente las mujeres.

Pero no es casualidad, pues el famoso cineasta ha hilado la trama de esta secuela para promover mayor empoderamiento femenino en su historia.

"Avatar 2" llegó a las salas de cine para revivir la exitosa saga de James Cameron. Foto: composición LR/Disney

“Avatar 2″ sí empodera a la mujer, según Cameron

James Cameron comparte muchas ideas de sus colegas con respecto a las películas de Marvel y DC. De hecho, recientemente se mofó de los efectos visuales que hicieron para Thanos en el UCM y los comparó con el producto final que lograron en “Avatar” desde la primera entrega.

Ahora, las diferencias han ido un peldaño más arriba: en temas de empoderamiento a la mujer. Así lo evidenció en un reciente diálogo con Variety.

“Todo el mundo habla siempre del empoderamiento femenino. Pero ¿qué es una parte tan importante de la vida de una mujer que nosotros, como hombres, no experimentamos? Y pensé: ‘Bueno, si realmente vas a ir hasta el fondo de la madriguera del conejo del empoderamiento femenino, tengamos a una guerrera embarazada de seis meses en la batalla’” , inició el cineasta.

“Las mujeres embarazadas son más capaces de ser mucho más atléticas de lo que nosotros, como cultura, reconocemos. Pensé: ‘Quitemos los límites reales’. Para mí, era el último bastión que no se ve. La Mujer Maravilla y la Capitana Marvel, todas estas otras mujeres increíbles, aparecen, pero no son madres y no están embarazadas mientras luchan contra el mal” , agregó.

James Cameron ha tardado 13 años en estrenar "Avatar: el camino del agua". Foto: composición LR/20th Century Studios/Disney

¿De qué trata “Avatar 2″?

Esto indica la sinopsis oficial: “Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: la forma del agua’ comienza a contar la historia de la familia Sully, los problemas que les persiguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que soportan”.