Luego de 13 años de espera, “Avatar 2″ finalmente ha llegado a los cines. James Cameron ha emocionado a miles con el regreso de Jake Sully (Sam Worthington)y Neytiri (Zoe Saldaña) en una nueva aventura dentro de Pandora. Por supuesto, con el paso del tiempo y otras regiones del planeta, nuevos personajes se han unido a esta guerra contra los humanos que quieren destruir a los Na’vi y aprovecharse de sus recursos naturales.

A continuación, te dejamos a algunos de los flamantes rostros que han encantado a los espectadores.

“Avatar 2″ - reparto

Sigourney Weaver como Kiri

Si bien Sigourney Weaver salió en la primera parte de “Avatar”, su personaje, la doctora Grace Augustine, murió al final. Para esta secuela, “The way of water”, la actriz le da vida a Kiri, la hija adolescente adoptada por Jake y Neytiri.

“Creo que todos recordamos más o menos lo que sentíamos cuando éramos adolescentes”, expresó Weaver a la revista Empire cuando le consultaron cómo fue interpretar a un adolescente.

Sigourney Weaver como Kiri. Foto: Variety

Kate Winslet como Ronal

Kate Winslet es Ronal, una buceadora de la tribu Metkayina y esposa del líder, Tonowari. Ella está embarazada, pero ello no le impide cabalgar a la batalla para proteger su nación.

“Es fuerte. Una guerrera. Incluso ante un grave peligro y con un bebé nonato a bordo, sigue uniéndose a su pueblo y luchando por lo que más aprecia: su familia y su hogar”, expresó Winslet sobre su papel a la revista Empire.

Kate Winslet como Ronal. Foto: Variety

Jamie Flatters como Neteyam

Flatters es Neteyam, el hijo mayor de Jake y Neytiri. “Él quiere ser un guerrero como su padre, pero también sabe cuáles son los peligros”, comentó el actor en entrevista para Variety.

Jamie Flatters como Neteyam. Foto: Variety

Britain Dalton como Lo’ak

Lo’ak es el segundo hijo de Jake y Neytiri. “Es un rebelde, una especie de tipo que se mete en problemas y mete la pata de esa manera. Es un paria y está solo en el mundo”, comentó Britain Dalton a Variety.

Britain Dalton como Lo’ak. Foto: Variety

Bailey Bass como Tsireya

Tsireya es la hija de Tonowari y Ronal. Luego se convierte en el interés amoroso de Lo’ak. “Ella es fuerte, amable y creo que la gente verá la belleza interior, así como la belleza exterior”, opinó Bass al citado medio.

Bailey Bass como Tsireya. Foto: Variety

Filip Geljo como Aonung

Filip Geljo lleva a la ficción a Aonung, un cazador y buzo de Metkayina que resulta ser el hijo de Tonowari y Ronal. Si bien protege a su hermana, Tsireya, no está exactamente listo para recibir a la familia Sully con los brazos abiertos.

Filip Geljo como Aonung. Foto: Variety

Duane Evans Jr. como Rotxo

Duane Evans Jr. interpreta a Roxto, un joven cazador y buceador de Metkayina que es el mejor amigo de Aonung.

Duane Evans Jr. como Rotxo. Foto: Variety

Jack Champion como ‘Spider’

Miles ‘Spider’ Socorro es interpretado por Jack Champion en “Avatar: the way of water”. El personaje nació en la base humana de Pandora, pero fue rescatado por los protagonistas.