“Avatar 2”, estreno ONLINE: ¿dónde y cuándo se podría ver “El camino del agua” vía streaming?

James Cameron por fin ha estrenado “Avatar 2″, la película que ha demorado más de 10 años en llegar a los cines. En esta oportunidad, vemos de nuevo a los Na’vi, aunque en una etapa diferente: Jake Sully ha formado su familia junto con Neytiri, aunque la vida en Pandora se ha tornado más hostil debido a la presencia de humanos en el planeta.

La guerra no ha cesado y tenemos más por conocer en este fascinante mundo extraterrestre. Pero ¿podrás disfrutar de esta experiencia de manera online?

James Cameron es el director de "Avatar: el camino del agua"? Foto: composición LR/20th Century Studios/Disney

¿Dónde ver “Avatar 2″ ONLINE vía STREAMING?

“Avatar 2″ es una producción de 20th Century Fox, propiedad de Disney. En ese sentido, la plataforma exclusiva para su estreno ONLINE vía STREAMING será Disney Plus , en la cual está disponible su antecesora.

¿Cuándo llegaría “Avatar 2″ a Disney Plus?

Debido a que “Avatar” es considerada la película más taquillera en la historia del cine, se espera que esta secuela, “El camino del agua”, se convierta en un gran hit para Hollywood. Además, James Cameron ha dejado en claro que la cinta es una experiencia cinematográfica que debe verse justamente en cines.

Con ello en mente, hay dos posibles opciones: “The way of water” se ciñe a la ventana de exhibición habitual antes de llegar a Disney Plus o retrasa más de lo usual su arribo al servicio para asegurar mayor recaudación en la taquilla.

De ser el primer caso, “Avatar 2″ tendría su lanzamiento en la plataforma en algún punto de enero del próximo año. Si se trata del segundo escenario, fans podrían ver la cinta a mediados o finales de 2023.

Sigourney Weaver como Kiri en "Avatar: el camino del agua". Foto: Disney

¿De qué trata “Avatar 2″?

Esto indica la sinopsis oficial: “Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: la forma del agua’ comienza a contar la historia de la familia Sully, los problemas que les persiguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que soportan”.

“Avatar 2″ - reparto