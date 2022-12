“Spiderman: across the spider-verse”, tráiler oficial: locura multiversal en nostálgico avance

Tras meses de espera, Sony ha lanzado el primer tráiler oficial de “Spiderman: across the spider-verse”, la secuela que promete traer no solo una locura multiversal al mundo de Miles Morales, sino también entregar una calidad animada jamás vista en la pantalla grande. Mira el adelanto a continuación.

¿Qué veremos en “Spiderman: across the spider-verse”?

La película volverá a ser protagonizada por Miles Morales. La trama seguirá justo cuando el superhéroe se reúne con Gewn Stacy y ambos son enviados al multiverso, donde se encontrarán con diversas versiones del Hombre Araña como ellos que tienen la misión de defender la estabilidad de esta realidad.

Sin embargo, la tranquilidad se irrumpe cuando conocen a The SPot, el villano que hará dudar a los ‘Spideys’, pues no saben cómo darle pelea.

Así, veremos no solo a Miles enfrentándose a otros como él, sino que también tendrá una lucha interna y se cuestionará qué significa ser un héroe para poder salvar al universo y a los que tanto ama.

¿Cuándo se estrena “Spiderman: across the spider-verse”?

De acuerdo con el tráiler publicado por Sony, “Spiderman: across the spider-verse” llegará a los cines el próximo 2 de junio de 2023. Se espera que su llegada a salas comerciales de Latinoamérica se dé en una fecha similar.