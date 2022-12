Ha llegado un nuevo tráiler de “Spiderman: across the spider-verse”, la secuela de la aclamada película animada de Sony Pictures, y ha dejado en claro que la escala del multiverso alcanzará un nivel nunca antes visto con la llegada de nuevos arácnidos. No solo Spider-Man 2099 y el del videojuego de PS4, sino muchas más. ¿Cuántas versiones del Hombre Araña aparecen en el tráiler y quiénes son?

Aunque en primera instancia algunos son más difíciles de avistar que otros, desde ya los fanáticos están tratando de nombrar a cada uno, pues son definitivamente demasiados.

Las nuevas versiones Spider-Man

En la primera cinta, “Spiderman: into the spider-verse”, conocimos a siete versiones del ‘Amigable Vecino’, pero tan solo en este avance ya pudimos ver a nada menos que un aproximado de 23 Spider-Man de diferentes universos (y probablemente sean muchísimos más).

A continuación, te dejamos la lista completa junto con algunas imágenes de todo lo que se puede ver en el avance.

Spider-Man Miles Morales

Spider-Man Miles Morales. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Gwen

Spider-Gwen. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Man Peter B. Parker

Peter B. Parker. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Man 2099

Spider-Man 2099. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Man Play Station

Spider-Man PlayStation. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Woman

Spider-Woman. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Man Unlimited

Spider-Man Unlimited. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Cop

Spider-Cop. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Werewolf Spider-Man

Werewolf Spider-Man. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Woman Mary Jane con Any Parker

Spider-Woman Mary Jane y Any Parker. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Man Bag-man

Spider-Man Bag-man. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Man PS1

Spiderman PS1. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Man India (videojuego)

Spiderman India (videojuego). Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Steampunk Spider-Man

Steampunk Spider-Man. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Superior Spider-Man

Superior Spider-Man. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Armor MK II

Spider-Armor MK II. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Man Earth X

Spider-Man Earth X. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Silk (Cindy Moon)

Silk. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Man Future Foundation

Spider-Man Future Foundation. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Armored Spider-Man

Armored Spider-Man. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Symbiote Spider-Girl

Symbiote Spider-Girl. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Man Seis Brazos

Spider-Man Seis Brazos. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

Spider-Monkey

Spider-Monkey. Foto: captura de Youtube/Sony Pictures

¿Cuándo se estrena “Spiderman: across the spider-verse”?

“Spiderman: across the spider-verse” se estrena en cines de Estados Unidos el próximo 6 de junio de 2023 .

En un comienzo, la cinta iba a llegar a salas el pasado 7 de octubre de 2022 con la coletilla “Parte uno”, pero sufrió un retraso.

Lo mismo ocurrió con la “Parte dos”, que muy probablemente ahora llegará con un nuevo nombre a partir de 2024.