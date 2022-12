El día que Tom Cruise insultó a Emily Blunt en un rodaje: ¿qué pasó entre ambos actores?

Cuando Tom Cruise y Emily Blunt protagonizaron “Al filo del mañana” (Edge of Tomorrow), cinta de Warner Bros. dirigida por Doug Liman, lograron entablar una buena amistad. Sin embargo, eso no fue suficiente para que el protagonista de “Misión imposible” se contenga cuando lanzó un tajante insulto a su coprotagonista. ¿Qué ocurrió en el set de grabación entre ambas estrellas?

Una anécdota de miedo

“Vivir, morir, repetir”, este es el lema bajo el que los protagonistas de la película tienen que tratar de cumplir su misión viajando en el tiempo una y otra vez a un momento específico de una larga guerra.

Si bien las secuencias de acción en la película demandaron bastante trabajo físico y emocional de los dos actores estelares, uno de ellos tuvo un pequeño colapso emocional.

El episodio entre Blunt y Cruise

Emily Blunt recordó en una entrevista con el podcast SmartLess lo difícil que fue usar las pesadas armaduras que portaba a lo largo de toda la cinta.

Tom Cruise y Emily Blunt en "Al filo del mañana". Foto: Warner Bros

“Eran trajes de más de 40 kilos, y resultaban increíblemente pesados. Entonces, la primera vez que me lo puse, no pude evitar empezar a llorar, y Cruise no sabía qué hacer”, contó.

La actriz británica señaló que miró a su coestrella y le dijo: “Tom, no sé cómo voy a hacer la toma”. Entretanto, “sentía un ligero pánico sobre si podría filmar” sus escenas.

Tom Cruise y Emily Blunt entablaron una amistad mientras grababan "Al filo del mañana", lo cual se puede apreciar en otras entrevistas. Foto: Warner Bros.

“Y él me miró un rato largo. No sabía cómo reaccionar, y me largó un ‘¡vamos, basta! ¡No seas tan miedosa!’.

El significado del insulto de Tom Cruise

El término real en inglés que usó Cruise fue “pussy”, una palabra despectiva que se usa como insulto en Estados Unidos y que se refiere tanto a los genitales femeninos como a las personas que tienen mucho miedo frente a una situación.

Tom Cruise es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Foto: AFP

Por supuesto, Blunt explicó que no hubo una discusión de por medio, sino que fueron como palabras de aliento entre dos buenos amigos. “Me reí y pude seguir adelante, pero el entrenamiento que tuvimos fue muy intenso”, agregó.