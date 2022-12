“Asu mare 4″ ha estrenado su primer tráiler oficial. Esta nueva entrega llevará por nombre “Los amigos” y veremos la presencia de Andrés Salas, Franco Cabrera, Miguel Vergara y Emilram Cossío. Pero lo que salta a primera vista es la ausencia de Ricardo Mendoza, el conductor de “Hablando huevadas” que solía dar vida a Tarrón, uno de los mejores amigos de Cachín.

Póster oficial de "Asu mare: los amigos". Foto: Tondero

¿Por qué Ricardo Mendoza no estará en “Asu mare 4″?

“Asu mare 4″ es en realidad un spin-off de la saga original. Su trama se alejará de la vida de Carlos Alcántara para acercar al público a las vivencias de sus amigos Culi, Lechuga, Chato y Poroto. ¿Y Tarrón?

El personaje de Ricardo Mendoza parece haber sido retirado sin dejar huella en la historia. ¿Qué pasó? Fue el propio Mendoza quien reveló hace algunos meses que no iba a salir en esta ocasión.

“Yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película), es más, iba a ser protagonista, pero debido a recientes hechos, han hecho que ellos quieran prescindir de mí y, lógicamente, yo de ellos ”, contó el comediante para el canal de YouTube Complétala.

“Tuve una reunión con esas personas y me metieron un ‘floro’: ‘Vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje’... Qué bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito. Yo venía con lo mismo”, agregó.

Ricardo Mendoza dice que no pretendía estar en el elenco de "Asu mare 4". Foto: composición LR/ capturas de YouTube y"Asu mare"

Cuando el actor menciona “recientes hechos”, se refiere a la polémica con “Hablando huevadas”, programa que conduce junto con Jorge Luna. En caso de que no lo recuerdes o no sepas del tema, el formato generó indignación en redes cuando hicieron un chiste de burla contra personas con síndrome de Down.

Aquel incidente provocó gran caos entre el público y muchas estrellas del espectáculo no dudaron en pronunciarse. Carlos Alcántara, director de “Asu mare 4″, fue uno de los que dejó saber su opinión públicamente y compartió un tajante mensaje en respuesta a la situación.

Carlos Alcántara es el director de "Asu mare 4". Foto: composición LR/Tondero

¿Cuándo se estrena “Asu mare 4″?

“Asu mare 4″ llegará a los cines del Perú el 9 de febrero de 2023.