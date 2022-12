¡Primer avance de “Joker 2”! Enigmático adelanto muestra cómo lucirá Joaquín Phoenix

A pesar de los recientes cambios que James Gunn estaría implementado en DC Studios, todo apunta a que los fans no tendrán que preocuparse por “Joker 2″, pues Todd Phillips, el director de la película, acaba de compartir el primer adelanto de esta esperada secuela. Se trata de un first look de Joaquín Phoenix como el icónico payaso asesino. Mira la imagen a continuación.

Joaquin Phoenix como Joker para la secuela de la película. Foto: Instagram/Todd Phillips

Con esta foto, cuyo mensaje adjunto dice “Nuestro chico”, se confirma que los trabajos de rodaje están en marcha. Si embargo, el post no es muy revelador, solo se puede deducir que se trata del protagonista recibiendo un afeitado, presumiblemente de uno de los trabajadores del asilo al que fue enviado al final de la primera entrega.

¿Qué papel hará Lady Gaga en “Joker 2”?

La continuación de “Joker”, titulada oficialmente “Joker: Folie á Deux”, no solo contará con la participación de Joaquín Phoenix, sino que también la de Lady Gaga, cuya presencia en el reparto protagónico fue dada a conocer a inicios de este año. La cantante dará vida a Harley Quinn, siendo esta la segundo vez que se hace una adaptación de la popular villana.

De acuerdo con Comic Book, el resto del cast que se ha anunciado por ahora incluye a Catherine Keener (”Being John Malkovich”), Brendan Gleeson (”The Banshees of Inisherin)” y Harry Lawtey (”Industry”) en papeles aún por anunciar. Zazie Beetz, que llevó a la ficción a Sophie Dumond (vecina de Arthur Fleck en la primera película), retomará su papel.

La segunda parte de "Joker" está coprotagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Foto: composición LR / Warner

¿Cuándo saldrá “Joker 2″?