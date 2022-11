Roselyn Sánchez: “Mi mayor desafío en Hollywood ha sido el acento”

Cecilia Castillo S.

La actriz y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez estrena hoy a las 8 de la noche, E! True Hollywood Story ( E! Entertainment), donde a través deun documental, contado por ella misma, revela detalles de su vida y su llegada a Hollywood, donde se ha dejado ver en producciones como: ‘Without a Trace’, ‘Devious Maids’, ‘Desperate Housewives’, ‘Grand Hotel’, ‘The Rookie’, ‘Fantasy Island’, entre otros.

’Mi E! True Hollywood Story es una carta abierta, un recorrido por mi trayectoria desde pequeñita,hasta hoy. Es una entrevista muy bonita, al principio con muchos nervios porque uno sabe cuál serán las preguntas, pero he tenido suerte y la pasé muy bien charlando y revelando cosas que viví en mi niñez, en mi vida personal, mi carrera y muchas cosas que nunca había contado”, dice la también bailarina y productora.

-¿Cómo fue salir tan joven de Puerto Rico a los Estados Unidos?

-Fue un shock. Nunca había experimentado un invierno tan crudo, yo que vengo de un país caribeño, donde hay sol y playa. Yo he tenido una crianza de clase media, pero cuando me mudé al Bronx, donde me trataron muy increíble, tuve un shock cultural. También fue el adaptarme al transporte público que nunca había hecho. Yo hice muchas cosas para lograr mis sueños. Ha sido como en una pelicula donde se muestra el afán de una jovencita por triunfar.

PUEDES VER: Latin Grammy 2019: las mejores vestidas de la gala

-¿Qué te movió? ¿ser famosa, popular?

-Yo gané un certamen de belleza en Puerto Rico cuando tenía 19 años. Recuerdo clarito que cuando el presidente del certamen me preguntó cuál era mi sueño, le dije: Quiero ser actriz, quiero irme a estudiar. Él me respondió: Empaca y vete.

-¿Cuál ha sido el mayor desafío?

-El acento y me da pena y hasta rabia de momento el aceptarlo a los 49 años y con casi 30 años de carrera, tener que vocalizar todavía el acento. Porque una cosa que yo he superado es algo que ya no me molesta ni me duele, ya entendí el proceso que abre puertas y las cierra, pero es parte de mi vida, de mi crecimiento. Yo he gastado muchísimo dinero tratando de aprender inglés sin acento alguno. Para mi mamá, tengo un inglés perfecto pero para el oído de un americano si hay acento y yo he perdido muchísimos personajes por eso, pero está bien, es normal . Yo trate de americanizarme, lo más posible, de dejar mi identidad atrás pagando muchísimo dinero para hablar como Sandra Bullock, como americana, pero entendí que cuando uno llega a un país y aprende un idioma no puedes eliminar el acento.

-¿Y cómo ha sido ser latina en Hollywood?

-Es lindo pero las oportunidades son muchas menos. Hace unos años los canales pedían participación y representación latina y ahora como que el latino está atrás, alzando la mano, diciendo ‘Aqui, aquí’. Es una lucha constante, eso es lo triste. Lo bueno que tenemos gente que está haciendo un trabajo maravilloso para que a la nueva generación se le haga el camino más fuerte.