Johnny Depp volvería como Jack Sparrow: “Está listo para regresar y comenzar a grabar”

Contra todo pronóstico, Johnny Depp volvería como el Capitán Jack Sparrow en una nueva película de “Piratas del Caribe”, según lo ha confirmado el diario británico The Sun. De acuerdo con el medio, el actor ya estaría listo para iniciar el rodaje y retornar por sexta vez a una de las sagas más queridas por los fanáticos de Disney.

Según la información, Depp tendría una grabación de prueba (test footage) programada para el próximo mes de febrero de 2023. “Está listo para regresar y comenzar a grabar”, explica el diario en base a insiders.

El medio señala que lo anterior se sabe gracias a una hoja de llamado en la que aparece nada menos que el mismo Johnny con el papel de Sparrow a su mando.

Hasta el cierre de esta nota, más de 700 mil firmas habían sido reunidas. Foto: composición/Disney

El filme, que sería el número seis de la saga (que está a punto de cumplir 10 años), llevaría el nombre “A say at the sea” (Un día en el mar).

Cabe resaltar que a pesar de la confirmación de The Sun sobre este hecho, la noticia aún permanece como no oficial. El estudio no ha hecho ningún comunicado al respecto.

¿Regresa a Disney o no?

Este mismo año, Johnny Depp puso punto final a su carrera actoral dentro de Disney. La estrella de “Piratas del Caribe” afirmó que no regresaría como el Capitán Jack Sparrow y solo se le vio emulando su voz para un fanático.

Johnny Depp en primera foto oficial como el rey Luis XV. Foto: Why Not Productions

Asimismo, The New York Post señaló que la casa del ratón estaba interesada en arreglar su relación con Johnny Depp tras su polémico despido.

Mientras tanto, Johnny Depp aún tiene pendiente su regreso al cine como el Rey Luis XV en la película “Jeanne du Barry”, misma que aún no cuenta con una fecha de estreno oficial.